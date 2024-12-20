Россия вернула Украине тела 503 погибших военных, получила тела 42 бойцов

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. В результате обмена Россия вернула 42 тела погибших, Украина — 503. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно сообщению украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 403 тела были возвращены с донецкого направления, 12 — с луганского, 57 — с запорожского. Еще 31 тело вернули «из моргов на территории России», уточнили в штабе.

10 декабря Россия передала Украине тела военнослужащих, погибших 24 января во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Во время авиакатастрофы погибли 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных. Последний раз стороны проводили обмен телами военнослужащих 29 ноября. Тогда Россия вернула себе тела 52 погибших, Украина — 502.