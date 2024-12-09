Москалькова: Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении Ил-76

Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Речь идет об авиакатастрофе в Белгородской области, которая произошла 24 января. Погибли 74 человека, в том числе 65 украинских военнопленных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала»,— сказала она в интервью «РИА Новости».

Омбудсмен заверила, что обмены телами погибших в результате боевых действий продолжатся. «Это одна из главных гуманитарных тем — дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку»,— добавила Татьяна Москалькова.

Последний раз Россия и Украина проводили обмен телами военнослужащих 29 ноября. Тогда Россия вернула себе тела 52 погибших, Украина — 502.

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, был сбит 24 января 2024 года над Белгородской областью. Пленных должны были обменять на россиян. Всего жертвами трагедии стали 74 человека. Пленных сопровождали трое военных, а еще шестеро были членами экипажа. Как утверждает Минобороны, борт был обстрелян

двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса в районе села Липцы Харьковской области. В Минобороны Украины фактически признали атаку, заявив, что не были «проинформированы о маршрутах и формах доставки пленных».

О расследовании крушения — в материале «Ъ» «В теракте обвинили Patriot».