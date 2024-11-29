Россия и Украина обменялись телами военных по формуле «502 на 52»

Россия и Украина провели 29 ноября обмен телами военнослужащих. Россия вернула себе тела 52 погибших, Украина — 502. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

По сообщению украинского штаба координационного штаба по обращению с военнопленными, 397 военнослужащих ВСУ, чьи тела возвратила Россия, погибли на донецком направлении, 24 — на луганском, 64 — на запорожском. Еще 17 тел вернули «из моргов на территории России», уточнили в штабе. Штаб выразил благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в возвращении тел.

Последний обмен телами погибших между Россией и Украиной произошел 8 ноября. Тогда Украине вернули тела 563 погибших бойцов ВСУ. Россия вернула 37 тел своих военнослужащих.