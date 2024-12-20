Мэрия Воронежа одобрила установку памятника группе «Сектор газа» Юрия Хоя

В Воронеже в ходе заседания городской комиссии по культурному наследию большинством голосов было решено создать общественное пространство, посвященное зародившейся в облцентре рок-группе «Сектор газа». Оно будет включать арт-объект, но концепция памятника еще не определена. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин в своем Telegram-канале. В мэрии Воронежа «Ъ-Черноземье» уточнили, что средства на арт-объект будут выделены из внебюджетных источников.

Члены комиссии согласились с предложенным местом реализации проекта — это сквер у ТЭЦ. Заявителю предложили вместе с мэрией облцентра принять участие в разработке внешнего вида общественного пространства.

«Будем прорабатывать возможность проведения благоустройства зеленой зоны, а также концепцию ее будущего наполнения с учетом музыкальной тематики»,— добавил господин Петрин.

Глава города отметил, что на заседании комиссии были высказаны разные точки зрения, в том числе тех, кто не поддерживает идею из-за «особенностей репертуара» группы. «Также поговорили о том, что "Сектор газа" известен далеко за пределами Воронежа и ассоциируется с нашим городом, что многие туристы посещают место захоронения Юрия Клинских (Хоя — "Ъ-Черноземье"). Обсудили и то, что "Туман" (песня "Сектора газа" — "Ъ-Черноземье") стал неофициальным гимном нашего футбольного клуба "Факел" и исполняется академическим симфоническим оркестром в зрительных залах, в том числе Москвы, а песни слушают в зоне специальной военной операции»,— рассказал Сергей Петрин.

Воронежцы не раз выступали с инициативой по установке монумента Юрию Хою. Несколько лет назад инициативу по увековечиванию памяти музыканта поддержали в ходе голосования примерно 25 тыс. пользователей — почти 87% от общего числа проголосовавших. Одним из главных инициаторов выступал общественник Илья Наумов. В прошлом году он представил экс-меру Вадиму Кстенину эскиз памятника, который господин Кстенин посчитал неудачным.

Алина Морозова