Воронежский предприниматель просит у мэрии разрешения на установку памятника музыканту Юрию Хою

Воронежский бизнесмен, председатель общественного движения «Антиоткат» Илья Наумов попросил содействия городских властей при установке в облцентре памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою (Клинских). Соответствующее обращение мэру Вадиму Кстенину Илья Наумов разместил на своей странице ВКонтакте. «Памятнику Юрию Хою — быть! Я решил не дожидаться, пока с момента смерти главного рокера Воронежа пройдет 50 лет, чтобы его наследие смогли принять официальные власти. Я самостоятельно и не за бюджетный счет установлю памятник знаменитому музыканту. Мне нужно лишь разрешение городских властей»,— написал господин Наумов.

Стоимость памятника бизнесмен оценил в 1,5 — 2 млн руб. «Есть скульпторы из Москвы и Санкт-Петербурга, которые готовы воплотить в жизнь идею по себестоимости производства. Ищу подобный вариант в Воронеже»,— добавил предприниматель. Для размещения скульптуры он предложил три локации, две из которых «выбраны не случайно». Так, площадка перед цирком в Ленинском районе, по мнению Ильи Наумова, повторит одну из самых известных фотографий с музыкантом. Сквер у ВОГРЭСовского моста на Левом берегу города, по мнению инициатора, является тем местом, которое «дало название легендарной группе». Также предлагается рассмотреть место рядом с Северным мостом по направлению к Железнодорожному ЗАГСу как тихое, доступное для общественного транспорта.

В пресс-службе мэрии уже пояснили, что две из трех предлагаемых в обращении локаций не могут быть рассмотрены муниципалитетом: площадка перед зданием цирка относится к госсобственности, а в сквере у моста на Левом берегу установлен памятный знак «Здесь в 1942–1943 годах не прошел враг».

«Единственный аргумент противников музыканта — то, что в текстах присутствует мат»,— написано в обращении активиста. Но «нецензурная лексика — часть нашего языка и культуры»,— уверен Илья Наумов. Он напомнил, что «главный матершинник нашей страны Сергей Шнуров сейчас возглавляет федеральный канал». Юрий Хой «давно стал брендом Воронежа», а его тексты несут «просветительскую функцию», хоть и содержат нецензурную лексику. «Хочу напомнить, что в центре Воронежа стоит памятник вымышленной собаке, а рокеру-музыканту Юрию Хою, чьи песни знают и поют на территории всего бывшего СССР — нет»,— написал в своем обращении Илья Наумов.

Мэр Вадим Кстенин подтвердил, что знаком с «неоднозначным творчеством» музыкальной группы, но отметил, что вопрос увековечивания памяти известного воронежца «должен широко и всесторонне обсуждаться». Для сбора общественного мнения Вадим Кстенин анонсировал проведение опроса горожан в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте»: «В таком опросе лично я как горожанин проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает комиссия по культурному наследию».

Ирина Лобанова