Мэр Воронежа призвал внимательно изучить пожелания по установке памятника музыканту Юрию Хою

Управление культуры рассмотрело обращения по вопросу установки в Воронеже памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою), сообщила пресс-служба мэрии. С инициативой о создании монумента в администрацию обращались не раз, в частности в феврале это сделал бизнесмен Илья Наумов.

В мэрии отметили, что в городскую комиссию по культурному наследию с ходатайством не могут обращаться физические лица. Обращения должны поступать от органов власти и местного самоуправления, организаций и общественных объединений. Кроме того, в комиссию необходимо предоставить заявление с указанием источников финансирования произведения, историческую или историко-биографическая справку и проект, а сам памятник должен быть выполнен «на высоком художественном и техническом уровнях» и рассматриваться в совокупности с определением места установки.

В администрации также напомнили, что еще до предложения Ильи Наумова комиссия рассматривала поданное по всем правилам заявление: «Тогда представленный эскиз памятника был отклонен, хотя сама идея увековечить память музыканта получила одобрение. Дальнейшего развития тема в то время не получила».

Мэр Вадим Кстенин призвал внимательнее отнестись к инициированному им опросу о необходимости памятника. «Сейчас мы наблюдаем широкую и практически единодушную общественную поддержку многократно заявляемой инициативы по увековечиванию памяти Юрия Клинских. Почти 87% выступили за. Это голоса 25 тысяч пользователей. Специализированной организацией проведено и репрезентативное социологическое исследование, где так же большинство опрошенных выступает за установку памятника», — отметил господин Кстенин.

По его словам, «можно бесконечно спорить» о художественной ценности творчества «Сектора Газа», но «это действительно значимое явление в музыке» и «есть четкое понимание о мнении горожан по поводу создания памятника». «Я буду настаивать, чтобы члены комиссии при поступлении на рассмотрение оформленной общественной инициативы изучили эти результаты очень внимательно», — заявил Вадим Кстенин и пообещал помогать, если все общественники объединяться в вопросе установке «народного памятника».

Александр Прытков