Мэр Воронежа обозначил условия установки в облцентре памятника музыканту Юрию Хою

Мэр Воронежа Вадим Кстенин прокомментировал версию памятника музыканту Юрию Хою (Клинских), которую на днях представил горожанам общественник Илья Наумов. Памятник фронтмену группы «Сектор газа», созданный по заказу господина Наумова, глава города счел неудачным. «В случае с одновременно и знаковыми, и неоднозначными людьми, памятник которым не гарантированно объединит горожан, хотя бы его внешний облик должен быть приемлемым, он должен быть поддержан и воронежцами, и профессиональным сообществом. На мой взгляд, с представленным вариантом это не совсем получилось»,— подчеркнул господин Кстенин. Отметим, что в соцсетях многие воронежцы негативно высказались о памятнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ Фото: Андрей Махонин, Коммерсантъ

Глава города также обозначил еще несколько условий, при выполнении которых памятник может появиться в Воронеже. Во-первых, макет должен быть согласован с комиссией по культурному наследию, в которую пока не было подано «ни одного пакета документов» ни от одного из инициаторов появления памятника. Во-вторых, монумент должен быть произведением искусства, отметил мэр, не пояснив, впрочем, что именно имеет в виду. В-третьих, место установки должно быть «детально проработано», добавил господин Кстенин. «Мы по-прежнему готовы оказать любому инициатору всестороннее содействие, методическую помощь в подаче документов на комиссию по культурному наследию. А в случае одобрения памятника — в подборе и выделении земли»,— заключил мэр.

С инициативой по установке монумента Юрию Хою горожане выступали не раз. Инициатива по увековечиванию памяти музыканта была поддержана в ходе голосования примерно 25 тыс. пользователей — почти 87% от общего числа проголосовавших. Одним из главных инициаторов выступал как раз Илья Наумов. В городе он известен также тем, что в этом году принимал участие в конкурсе на пост мэра Воронежа. Впрочем, к финальному голосованию по итогам двух этапов конкурсе его кандидатура допущена не была — депутаты воронежской гордумы выберут градоначальником или господина Кстенина, или замгендиректора местного застройщика «Аксиома» Александра Овсянникова.

Мария Старикова