Свердловские депутаты приняли бюджет региона на 2025 год в первом чтении

Заксобрание Свердловской области одобрило проект закона регионального бюджета на 2025 год в первом чтении. Документ поддержали 39 парламентариев, против выступили пять человек, еще один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил министр финансов региона Александр Старков, объем доходов в 2025 году прогнозируется в сумме 446,8 млрд руб., что на 26,7 млрд руб. больше ожидаемых поступлений в текущем году. Сумма налоговых и неналоговых доходов составит 440,4 млрд руб. (рост к прогнозу текущего года на 57,1 млрд руб.). Источниками пополнения бюджета будут налог на прибыль организаций (156,3 млрд руб.), НДФЛ (163,2 млрд руб.), акцизы (36,6 млрд руб.), налог на имущество организаций (31,1 млрд руб.), неналоговые доходы (10,6 млрд руб.) и прочие налоговые доходы (42,6 млрд руб.). Объем безвозмездных поступлений в следующем году составит 6,38 млрд руб.

Объем расходов регионального бюджета в 2025 году вырастет на 52,4 млдр руб. и составит 490,8 млрд руб. Из них 89,2 млдр руб. планируют направить на предоставление мер социальной поддержки, 87,7 млрд руб. — на дошкольное и общее образование, 13,2 млрд руб. — на оказание услуг по социальному обслуживанию граждан, 10,3 млрд руб. — на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, 5,9 млрд руб. — на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 3,9 млрд руб. — на строительство жилья для детей-сирот, 3 млрд руб. — на проведение оздоровительной кампании для детей и подростков.

Дефицит бюджета Свердловской области составит 44 млрд руб. «Мы устанавливаем максимально допустимый, в соответствии с соглашением с Министерством финансов России, уровень дефицита, к сожалению, больше уже увеличивать не представляется возможным»,— пояснил Александр Старков. Объем госдолга на январь 2025 года составит 120,8 млрд руб. «68,3 млрд руб. — это кредиты федерального бюджета и 52,5 млрд руб. — это государственные ценные бумаги Свердловской области»,— добавил он.

Фракция КПРФ традиционно выступила против законопроекта. Как пояснил депутат Олег Гордеев, увеличение расходов по ряду направлений «не дотягивает до официального прогноза инфляции». Парламентарий отметил, что расходы на сельское хозяйство сохранились на уровне 2024 года. «Через несколько лет мы будем вынуждены пожимать плоды этого недофинансирования»,— предостерег он. Господ Гордеев подчеркнул, что власти региона сократили расходы на лесное хозяйство. «Мы не выполняем свое же решение о ежегодной закупке 25 пожарных машин. В следующем году приобретем только 10»,— сказал он.

С этим Олег Гордеев призвал пересмотреть подход правительства области к стратегии управления государственной собственностью. «Продаются государственные птицефабрики, молочные комбикормовые заводы, хлебные базы, при этом мы видим рост потребительских цен именно по этим категориям товаров»,— пояснил депутат.

После рассмотрения вопроса губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил депутатов за принятие бюджета в первом чтении. Глава региона подчеркнул, что передача государственной собственности в частные руки является «самым эффективным способом управления этим имуществом». «Ну не дело, когда чиновники управляют комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который должен зарабатывать и в конечном итоге платить налоги»,— пояснил он. Господин Куйвашев отметил, что в области увеличились налоговые отчисления от приватизированных предприятий. «Регулировать стоимость нужно, это рынок, если коллеги будут хулиганить, мы поправим этих коллег и поправляем их»,— сказал он.

Напомним, свердловские депутаты приняли бюджет на 2024 год с параметрами 420 млрд руб. по доходам и 438,4 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 18,3 млрд руб. В июле парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым доходы области увеличились на 2 млрд руб. (до 422,1 млрд руб.), расходы — на 34 млрд руб. (до 472,4 млрд руб.). Дефицит бюджета увеличился до 50,3 млрд руб.

Василий Алексеев