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Свердловские депутаты выставили на продажу 25% акций молочного завода в Ирбите

В Свердловской области продадут 25% акций Ирбитского молочного завода, относящихся к государственной казне. Соответствующее решение поддержали 36 депутатов заксобрания региона, выступили против — шесть.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом области Алексея Кузнецова, стоимость 25% акций предприятия составляет 673,74 млн руб. «Продажа 25% акций акционерного общества позволит сократить дефицит и увеличить доходную часть бюджета Свердловской области, улучшить структуру государственного имущества региона, привлечь в общество частного инвестора, что также будет способствовать развитию конкуренции в сфере производства молочной продукции»,— сказал он.

Ранее на заседании комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике министр АПК и потребительского рынка области Анна Кузнецова отметила, что в государственной собственности региона сохранится 26% акций завода, что «позволит участвовать в принятии решений по вопросам деятельности общества».

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших предприятий молочной промышленности на Среднем Урале. По данным kartoteka.ru, выручка общества в 2022 году составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 169,2 млн руб.

Ранее, в октябре, депутаты заксобрания региона одобрили продажу 26% акций совхоза «Шумихинский». В июле Алексей Кузнецов сообщил о планах регионального правительства приватизировать 25% плюс одну акцию ОАО «Хлебная база №65» и 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия». В ходе заседания заксобрания в ноябре губернатор Евгений Куйвашев отметил, что передача государственной собственности в частные руки является «самым эффективным способом управления этим имуществом». «Ну не дело, когда чиновники управляют комбикормами, молоком, хлебозаводами. На это есть бизнес, который должен зарабатывать и в конечном итоге платить налоги»,— пояснил он.

Василий Алексеев

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