Путин объяснил, почему для России невыгодно долгосрочное перемирие с Украиной

Владимир Путин заявил, что сейчас армия России наступает, а ВСУ истощаются. Если объявить перемирие, то украинские войска смогут закрепиться на своих позициях. Также он напомнил, что от перемирия отказывается Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Стоит остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на этих позициях. Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Он отметил, что Россия три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда их срывала.

Владимир Путин рассказал, что венгерский премьер Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие «на день, на два». Президент России предложил ему вначале уточнить позицию Украины. И Киев отверг предложение и о перемирии и об обмене пленными. Господин Путин также заявил, что вопрос обеспечения гарантий соблюдения перемирия сложный, но решения «можно поискать».

Телефонный разговор Владимира Путина и Виктора Орбана прошел 11 декабря по инициативе Будапешта. Премьер Венгрии тогда предложил организовать масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие». Господин Орбан позже сообщил, что Украина отказалась от предложения. 17 декабря омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, но договоренности пока не достигнуты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».