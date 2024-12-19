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Коммерсантъ FM
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Путин объяснил, почему для России невыгодно долгосрочное перемирие с Украиной

Владимир Путин заявил, что сейчас армия России наступает, а ВСУ истощаются. Если объявить перемирие, то украинские войска смогут закрепиться на своих позициях. Также он напомнил, что от перемирия отказывается Владимир Зеленский.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Стоит остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на этих позициях. Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Он отметил, что Россия три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда их срывала.

Владимир Путин рассказал, что венгерский премьер Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие «на день, на два». Президент России предложил ему вначале уточнить позицию Украины. И Киев отверг предложение и о перемирии и об обмене пленными. Господин Путин также заявил, что вопрос обеспечения гарантий соблюдения перемирия сложный, но решения «можно поискать».

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Телефонный разговор Владимира Путина и Виктора Орбана прошел 11 декабря по инициативе Будапешта. Премьер Венгрии тогда предложил организовать масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие». Господин Орбан позже сообщил, что Украина отказалась от предложения. 17 декабря омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, но договоренности пока не достигнуты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

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Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

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Президент России Владимир Путин

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Президент России Владимир Путин

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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