Путин объяснил, почему для России невыгодно долгосрочное перемирие с Украиной
Владимир Путин заявил, что сейчас армия России наступает, а ВСУ истощаются. Если объявить перемирие, то украинские войска смогут закрепиться на своих позициях. Также он напомнил, что от перемирия отказывается Владимир Зеленский.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Стоит остановиться на неделю — это значит дать возможность противнику закрепиться на этих позициях. Нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Он отметил, что Россия три раза соглашались на сделки с Киевом, но Украина всегда их срывала.
Владимир Путин рассказал, что венгерский премьер Виктор Орбан предлагал рождественское перемирие «на день, на два». Президент России предложил ему вначале уточнить позицию Украины. И Киев отверг предложение и о перемирии и об обмене пленными. Господин Путин также заявил, что вопрос обеспечения гарантий соблюдения перемирия сложный, но решения «можно поискать».
Телефонный разговор Владимира Путина и Виктора Орбана прошел 11 декабря по инициативе Будапешта. Премьер Венгрии тогда предложил организовать масштабный обмен пленными и «рождественское перемирие». Господин Орбан позже сообщил, что Украина отказалась от предложения. 17 декабря омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, но договоренности пока не достигнуты.
Подробнее — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».