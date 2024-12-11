Путин обсудил с Орбаном пути разрешения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонные переговоры, состоявшиеся по инициативе Будапешта. Лидеры обменялись мнениями по российско-украинскому конфликту и обсудили возможность его решения дипломатическим путем. Была затронута и тема взаимовыгодных проектов в сфере энергетики, а также торгово-экономическое сотрудничество стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан (слева) и Владимир Путин на пресс-конференции в Москве в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Орбан (слева) и Владимир Путин на пресс-конференции в Москве в июле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса (на Украине.— ''Ъ''), в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров»,— сообщили в Кремле.

Владимир Путин, в свою очередь, «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта». Виктор Орбан и Владимир Путин также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии.

В июле Виктор Орбан в рамках миссии «по достижению мира» прибыл в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем — с необъявленным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Позднее он заявил о наличии «козырей в рукаве» («неожиданных инициатив») для урегулирования российско-украинского конфликта. Большинство стран—членов ЕС осудили его визит в Россию.

Лусине Баласян