Культура
Сергей Ходнев, заведующий отделом культуры:
Тему относительно недавнего былого — 1990-х — прочно оседлала отечественная кино- и сериальная индустрия. Волной возобновлений, реконструкций и переносов старых спектаклей обернулся в московском Большом театре первый сезон Валерия Гергиева. Возвращена в Троице-Сергиеву лавру «Троица»: все как в прошлом, как при царе.
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«Коммерсантъ» на протяжении года документировал российскую светскую жизнь. Запоминающиеся кадры этой хроники — в фотогалерее «Ъ».