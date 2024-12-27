Сергей Ходнев, заведующий отделом культуры:

Тему относительно недавнего былого — 1990-х — прочно оседлала отечественная кино- и сериальная индустрия. Волной возобновлений, реконструкций и переносов старых спектаклей обернулся в московском Большом театре первый сезон Валерия Гергиева. Возвращена в Троице-Сергиеву лавру «Троица»: все как в прошлом, как при царе.

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