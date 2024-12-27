«Маски» скошены

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ноябре Союз театральных деятелей обнародовал новую версию Положения о национальной премии и фестивале «Золотая маска». Вместо 38 номинаций, в которых премия вручалась когда-то, осталось только 9. Никаких частных номинаций (например, «Лучшая мужская роль» или «Лучшая женская роль», «Лучшая работа художника» и т. д.) не осталось. Зато в каждой из номинаций будет награждаться не один спектакль, а несколько — вплоть до пяти, что несколько размывает саму идею конкурса. Впервые вручать премию по новым правилам должны будут только в 2026 году, а вот в 2024-м «Золотая маска» прошла в гибридном режиме без фестивальных показов в Москве: два жюри, сформированных уже по новейшим принципам, отсматривали на местах спектакли, отобранные экспертами еще прежнего, дореформенного созыва.