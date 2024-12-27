Крейсер «Анора»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cre Film Фото: Cre Film

Одной из главных киносенсаций года стал триумф «Аноры» американского режиссера Шона Бейкера. Лирическая комедия о любви, вспыхнувшей между стриптизершей и безалаберным сынком олигарха, получила на Каннском фестивале «Золотую пальмовую ветвь». Действие происходит в Америке, но олигарх русский, сына его зовут Ваней. Более того, и заняты в фильме российские актеры: Марк Эдельштейн, Юра Борисов (на фото), Алексей Серебряков, Дарья Екамасова. Каннской «Пальмой» и солидными сборами ($29 млн) дело не ограничилось — насчет «Оскара» пока непонятно, но в шорт-лист «Золотого глобуса» картина угодила. Причем в номинации «Лучший актер второго плана» выдвинут Юра Борисов, оказавшийся в компании Дензела Вашингтона, Гая Пирса и Эдварда Нортона.