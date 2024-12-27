Пейзаж с натюрмортами

Больших привозных выставок-блокбастеров сейчас нет, но за долгие годы они успели стать привычной, привлекательной и, что греха таить, выгодной частью музейного пейзажа. Главные выставки года — в том числе попытки компенсировать это отсутствие. Один из главных выставочных блокбастеров года — «Франс Снайдерс и фламандский натюрморт XVII века» в Эрмитаже. Ничего привозного, только собственная эрмитажная коллекция плюс ГМИИ и еще несколько собраний. Но от этого обстоятельства предлагалось отвлечься на кураторскую работу и, главное, на изобильный, фантасмагорический, театральный дизайн.

Что до современного искусства, то на этом поле главной импортозаместительной попыткой стала большая выставка «Квадрат и пространство» в московском доме культуры «ГЭС-2». Там были и русский авангард, и нонконформисты, но в целом это была выставка именно об интернациональной матрице связей и влияний — и о том, чем мировое искусство XX–XXI веков обязано Малевичу и его «Черному квадрату». Так что в экспозиции как ни в чем не бывало присутствовали большие западные классики современного искусства (от Уорхола и Баския до Кифера и Гормли).

Привезти сейчас такое из-за границы невозможно, но тут кураторов Зельфиру Трегулову и Франческо Бонами выручила коллекция Музея Людвига в Русском музее.