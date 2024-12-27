Снова первые

Сразу несколько знаковых певцов и групп второй половины XX века вернулись на сцену в 2024 году, причем с большой помпой и новой музыкой, которая оправдала все ожидания поклонников. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Смит из группы The Cure

Фото: Rob Grabowski / Invision / AP Роберт Смит из группы The Cure

Фото: Rob Grabowski / Invision / AP

В хронологическом смысле серию триумфальных возвращений на сцену начала Селин Дион. Сначала канадская певица выпустила документальный фильм «Я — Селин Дион», в котором рассказала о проблемах со здоровьем, по большому счету несовместимых с продолжением музыкальной карьеры. Но 26 июля к общему восторгу неожиданно выступила на Эйфелевой башне в день церемонии закрытия Олимпийских игр, дав понять, что с порохом в пороховницах все в порядке.

В конце августа о своем возвращении на сцену объявила британская группа Oasis.

Отношения между братьями Галлахер —Лиамом и Ноэлем — всегда были далеки от идеальных, шансы на их воссоединение всегда оценивались очень низко. В 1990-е их песни стали гимнами нескольких поколений, но конфликты продолжались на протяжении всей истории группы. Летом 2009 года Ноэл Галлахер официально заявил о своем уходе. Пауза в деятельности Oasis повисла на целых 15 лет. Каждый из братьев развивал свои сольные проекты и ездил на гастроли, иногда исполняя песни Oasis, то и дело возникали слухи о воссоединении, до поры до времени казавшиеся беспочвенными. Однако 27 августа на официальных сетевых ресурсах Oasis было объявлено, что в 2025 году группа воссоединится и даст 14 концертов в Великобритании и Ирландии. Сообщалось, что каждый из братьев Галлахер заработает за этот тур более £50 млн. На протяжении всей второй половины 2024 года ходили слухи о выпуске и новой музыки под брендом Oasis, однако тут уже подтверждений со стороны группы не было.

Вскоре после сенсационных новостей от Oasis о воссоединении заявила американская группа Linkin Park. Место у микрофона, которое пустовало после самоубийства Честера Беннингтона в 2017 году, заняла девушка — Эмили Армстронг из группы Dead Sara. Новость поначалу шокировала большинство фанатов, но надо признать, что Армстронг удалось быстро завоевать их симпатии. Новый альбом Linkin Park «From Zero», по общему мнению, уступал классическим работам группы, однако поклонников в целом не разочаровал, а концерты проходили с привычными аншлагами.

Английская группа The Cure прервала паузу в звукозаписи, длившуюся 16 лет.

Новый альбом «Songs of a Lost World» вышел в начале ноября и получил самые высокие оценки. Возможно, именно это был самый ожидаемый альбом нынешнего десятилетия, притом что фактически концертировать The Cure не переставали.

Вернулся на сцену и Дэвид Гилмор, один из ключевых музыкантов почти 60-летней истории группы Pink Floyd, безусловный носитель ее ДНК. Альбом «Luck and Strange» стал увлекательной новой главой в истории «вселенной» Pink Floyd, при этом мир «Luck and Strange» оказался шире привычных рамок группы. Во многом это произошло усилиями членов большой гилморовской семьи, приложивших свои таланты к музыке, текстам и звучанию альбома.

Новые альбомы Дэвида Гилмора «The Cure» и «Linkin Park» заняли первое место в чартах Великобритании, там же оказался и дебютный альбом Oasis «Definitely Maybe» (1994), переизданный в 2024-м. В США и других странах эти альбомы стабильно входили в топ-10.

Огромный интерес аудитории 2024 года к старым именам связан с тем, что сами эти бренды никогда и не теряли веса — в частности, благодаря постоянному использованию музыки в медиапродуктах от фильмов и сериалов до видеоигр и TikTok-роликов. Некоторые музыканты решились на долгожданные радикальные шаги, будь то возвращение на сцену Селин Дион или воссоединение Oasis. А остальные всего-то не прекращали упорно делать то, что у них хорошо получается. Просто, в отличие от молодежи, они не обязаны напоминать о своем существовании каждый день.