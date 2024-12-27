Неакадемичного — в академический

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Государственный академический симфонический оркестр РФ им. Евгения Светланова — знаменитый и главный в официальной табели о рангах отечественный оркестр. С лета 2022 года он оставался без музыкального руководителя — целых два года, до конца августа 2024 года, когда наконец последовало новое назначение. Филипп Чижевский (на фото) стал не только одним из самых молодых шефов в истории оркестра (38 лет на момент назначения): это крайне востребованный, популярный, даже модный музыкант с широчайшим кругозором, неординарным даром и совершенно неакадемичным имиджем.