Лихие и ласковые

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лунапарк» Фото: «Лунапарк»

Вслед за шумным успехом прошлогоднего сериала «Слово пацана» с экранов обильно зазвучала музыка конца 1980-х — 1990-х годов. Главной удачей стал сериал Никиты Власова «Комбинация» (кадр из фильма на фото), в каком-то смысле идеологически наследующий «Слову пацана», где звучала песня группы «Комбинация» «Не забывай». Нового фильма или сериала о группе «Ласковый май» пока не появилось, но зато вышла полнометражная музыкальная картина о группе «Руки вверх!», спродюсированная ее солистом Сергеем Жуковым. Наконец, кинематографисты не обошли вниманием и «Иванушек Int.». Правда, главные герои фильма Марка Горобца «Тур с Иванушками» не музыканты, но музыка группы сопровождает сюжет и дополняет портреты центральных персонажей.