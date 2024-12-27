Вот тебе, Третьяковка, и Троицын день

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В день Святой Троицы, отмечавшийся в этом году 22 июня, «Троицу» кисти Андрея Рублева перевезли на постоянное хранение в Троице-Сергиеву лавру. Согласно договору с государством, икона передана из Третьяковской галереи на 49 лет с возможностью продления этого срока. Это эпохальная точка в постсоветских отношениях государства и научного сообщества, церкви и музеев. По ходу процесса передачи иконы специалисты неоднократно выступали с предостережениями, указывая на тревожное состояние всемирно известного памятника, а потом, когда стало понятно, что возвращение «Троицы» в лавру неизбежно, выдвигали компромиссные варианты ее размещения там, но и они не были приняты во внимание.

Впрочем, для иконы у западных производителей заказали высокотехнологичную витрину-капсулу, внутри которой поддерживается автономный микроклимат. Витрину вмонтировали в древний иконостас Троицкого собора таким образом, что «Троица» находится на своем историческом месте. Рассмотреть ее так, как в музее, затруднительно — ни специального освещения, ни прочих условий музейного зала в соборе, естественно, нет. При этом формально икона остается государственной собственностью и находится в «оперативном управлении» Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). В соответствии с договором о передаче иконы специалисты ГТГ должны раз в три месяца контролировать состояние «Троицы». С момента ее передачи у них только единожды (в декабре) была возможность это сделать, но витрину не открывали, так что пока музейщикам пришлось ограничиться тщательной фотосъемкой. По итогам этой фотофиксации (точнее, ее тщательного сравнения с предыдущими съемками) и будет выноситься суждение о состоянии памятника.