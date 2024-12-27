Музыка прошлого века

В 2024 году прошлое отзывалось в настоящем сериалами о 1990-х, а также музыкой того времени, неожиданно обильно зазвучавшей с экранов. О саундтреках, возвращавших зрителя к событиям конца прошлого века, рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Комбинация»

Фото: «Лунапарк» Кадр из сериала «Комбинация»

Фото: «Лунапарк»

Начало 2024 года вибрировало от песни группы «Аигел» «Пыяла», которая стала главной музыкальной темой сериала «Слово пацана». «Пыяла» оставалась в чартах, но рядом в этих же таблицах популярности были песни звезд «кооперативной эстрады», в первую очередь «Ласкового мая», о котором нам также напомнили создатели кровавой телесаги.

Полнометражный фильм о «Ласковом мае» сняли 15 лет назад, а сериал пока снимать не собираются. Но это лишь вопрос времени. Слишком уж крупная это фигура в символическом поле, чтобы не применить к ней инструменты и методы нынешней сериальной индустрии. К тому же фигура фронтмена «Ласкового мая» Юры Шатунова прибавила в культовости после его смерти в 2022 году. Настолько, что его голос использовал в своей недавней песне «Кто твой друг» стилистически максимально далекий от «Ласкового мая» Дельфин. Помимо времени создателям возможного сериального хита про «Ласковый май» нужны еще и права на использование песен, а это во вселенной «Ласкового мая» всегда был больной вопрос.

Куда проще обстоят дела с наследием группы «Руки вверх!», которая стала следующим после «Ласкового мая» всероссийским поп-феноменом с простым пареньком у микрофона. Там все песни написал Сергей Жуков. Он же стал продюсером фильма о группе, который вышел на экраны в уходящем году.

Лента режиссера Аскара Узабаева «Руки вверх!» охватывает 30 лет — от первых музыкальных опытов Жукова-школьника до концертов на Большой спортивной арене «Лужники». Фильм «Руки вверх!» хотел быть блокбастером, но коммерческих чудес в прокате не сотворил. И художественным подвигом тоже не стал. Кино получилось довольно поверхностное — не спасает его даже криминальная интрига: если исходить из последней, получается, что в 1990-е музыканты либо жили под бандитской «крышей», либо «ходили» под силовиками. Тот факт, что лидер группы контролировал проект, автоматически отменял любую возможность противоречий и нюансов в фигуре главного экранного героя.

В этом смысле гораздо большей удачей выглядит сериал Никиты Власова «Комбинация», снятый частично той же командой, что сорвала куш в 2023 году с сериалом «Король и шут», и при этом идеологически наследующий «Слову пацана», где звучала песня группы «Комбинация» «Не забывай».

Успех создателей «Комбинации» не в том, что они бережно воспроизвели эпоху или надавили на ностальгические струны. Их конек — ощущение мощнейшего эмоционального подъема в стране, передать который лучше всего смогла поп-музыка.

Актер Никита Кологривый играет продюсера «Комбинации» Александра Шишинина, человека, переполненного любовью и порой не знающего, что с ней делать. Его любви хватает на весь мир, и собранная им женская поп-группа «Комбинация» — способ делиться этой любовью в промышленных масштабах. Такие переполненные жизнелюбием люди в конце 1980-х — начале 1990-х первыми почувствовали в воздухе запах свободы и нередко становились первыми жертвами нахлынувших перемен.

Возможность экспериментировать с песнями «Комбинации» и, шире, с музыкой 1990-х сделала сериал еще и музыкальным событием. Несмотря на то что к группе «Комбинация» намертво приклеился ярлык «кооперативная эстрада», герои фильма — люди, влюбленные в музыку, знающие ее глубоко и понимающие, по каким правилам она живет. А композитор сериала Кирилл Бородулев смог (не без участия ИИ) создать версии песен группы, на 100% соответствующие трендам 2024 года.

В уходящем году кинематографисты не обошли вниманием и «Иванушек Int.». Правда, главные герои фильма Марка Горобца «Тур с Иванушками» не музыканты, музыка группы лишь сопровождает сюжет и дополняет портреты центральных персонажей. Звучат песни «Иванушек» и в криминальной комедии Артема Лемперта и Кирилла Клепалова, которая даже и называется «Тополиный пух». Продюсер «Иванушек Int.» Игорь Матвиенко пока не торопится превращать историю своих подопечных в игровое кино, хотя драм в истории группы достаточно — взять хотя бы смерть участников группы Игоря Сорина и Олега Яковлева. Это благодатный материал для телевизионной саги, но продюсер решил, вероятно, что время для экранизации настоящей истории трио еще не пришло.

В конце года удачей сериального производства критики в унисон со зрителями признали «Детей перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Это семейная криминальная драма, не последнюю роль в успехе которой сыграл тщательно собранный саундтрек. Это уже не «кооперативная эстрада», а более поздний период в истории здешней поп-музыки — период, который воспевал журнал ОМ и который выразился в сумрачном электронном саунде Линды и группы «Агата Кристи». Звучащая на открывающих титрах серий песня «Ненастье» дуэта Наставшевс & Лубенников на стихи Бориса Пастернака пока не стала новой «Пыялой». Либо потому, что зрители ее пока не успели расслушать толком, либо «Дети перемен» — это все же не «Слово пацана».