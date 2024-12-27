Достоевский отозвался в Зальцбурге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernd Uhild / SF Фото: Bernd Uhild / SF

Зальцбургский фестиваль, самый престижный мировой форум оперы и классической музыки, в этом году выступил с оглушительно неожиданным программным решением. Сразу две русскоязычных оперы (чего прежде не бывало никогда), но не почтенная классика вроде Чайковского или Мусоргского, а произведения ХХ века. Причем обе оперы вдобавок по Достоевскому: «Игрок» Сергея Прокофьева и «Идиот» Мечислава Вайнберга. И обе были доверены знаменитым, особо важным для фестиваля режиссерам. «Идиота» поставил легендарный американский постмодернист Питер Селларс, «Игрока» — Кшиштоф Варликовский, за последние годы выпустивший в Зальцбурге несколько безусловных хитов, включая прошлогоднего «Макбета». «Идиот» в итоге у «Игрока» выиграл благодаря отличному составу солистов (прежде всего Богдану Волкову в роли Мышкина), но во многом и благодаря сенсационной дирижерской работе литовки Мирги Гражините-Тилы.