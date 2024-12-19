Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка

Президент Владимир Путин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ключевой ставке. По его словам, она и сама этого не знает. Глава государства выразил надежду, что ставка ЦБ будет взвешенной и отвечающей реалиям.

«Нет, она не говорит мне, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение»,— сказал Владимир Путин на «Итогах года».

25 октября ЦБ поднял ставку с 19% до 21%. В начале декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на заседании 20 декабря ставка еще может быть повышена, но подчеркивала, что это решение еще не определено.

Собеседники «Ъ FM» считают, что ставка вновь обновит рекорд. Месячная инфляция в ноябре оказалась максимальной за 22 года. Цены растут на 0,5% в неделю, хотя цель регулятора — 4% в год.

Подробнее о ситуации — в материале «Ставка интригует шагом».