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Коммерсантъ FM
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Путин: Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка

Президент Владимир Путин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ключевой ставке. По его словам, она и сама этого не знает. Глава государства выразил надежду, что ставка ЦБ будет взвешенной и отвечающей реалиям.

«Нет, она не говорит мне, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров и в ходе дискуссии принимают окончательное решение»,— сказал Владимир Путин на «Итогах года».

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25 октября ЦБ поднял ставку с 19% до 21%. В начале декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на заседании 20 декабря ставка еще может быть повышена, но подчеркивала, что это решение еще не определено.

Собеседники «Ъ FM» считают, что ставка вновь обновит рекорд. Месячная инфляция в ноябре оказалась максимальной за 22 года. Цены растут на 0,5% в неделю, хотя цель регулятора — 4% в год.

Подробнее о ситуации — в материале «Ставка интригует шагом».

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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