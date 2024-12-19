Путин поручил разобраться с долгими выплатами семьям попавших в плен бойцов

Владимир Путин заявил, что Минобороны нужно ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации. По его мнению, правительство должно продумать систему поддержки для семей попавших в плен военнослужащих, так как они начинают получать меньше выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет: он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях. Боевые там не получают и так далее, и сокращается объем поддержки семей. И здесь Министерство обороны вместе с правительством должны принять другое решение, что может заменить хотя бы часть этих выплат»,— сказал господин Путин во время прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что Минобороны и глава ведомства Андрей Белоусов находятся в курсе этой проблемы. Министерство работает как над окончательным решением вопроса, так и над введением временных мер. По словам президента, возникают разные идеи, включая введение нового пособия на детей.

Россия и Украина в последний раз обменивались пленными в середине октября по формуле «95 на 95». В МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что выступили посредниками при обмене и помогли обменять почти 2,2 тыс. пленных с начала конфликта. В декабре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена 630 украинских пленных. Она также назвала очень тяжелыми переговоры по обмену военнопленными.