Москалькова: переговоры по обмену пленными с Украиной идут очень тяжело

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о механизме взаимодействия с Украиной по обмену пленными. Россия для этого составляет списки тех, кто находится в плену или задержан за противодействие специальной военной операции (СВО). В ответ Москва просит Киев назвать любые фамилии российских пленных, которых Украина готова обменять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, переговоры идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности, потому что наш президент постоянно призывает не расчеловечиться с тем, чтобы та сторона шла на конструктивное взаимодействие по обмену пленных»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».

Россия и Украина в последний раз обменялись пленными в середине октября по формуле «95 на 95». Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. В декабре госпожа Москалькова рассказывала, что Киеву переданы тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76. Омбудсмен ранее обвинила Киев в затягивании обмена 630 украинских пленных.