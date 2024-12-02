Москалькова обвинила Киев в затягивании обмена 630 украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала поименный список 630 украинских военнопленных, которые, по ее словам, более года находятся в России. По словам омбудсмена, она решила опубликовать список, поскольку украинская сторона затягивает процесс обмена, а семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения близких. Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 18 октября по формуле «95 на 95».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе, 27 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности провести с Украиной обмен военнопленными по формуле «630 на 630». Она добавила, что Россия дает возможность Украине решить, кого из российских военнопленных включать в обмен. Комментируя это заявление, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что никаких списков на обмен украинская сторона не получала. Слова российского дипломата он назвал «частью информационно-психологической операции».

«Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс»,— написала сегодня, 2 декабря, в своем Telegram-канале госпожа Москалькова. Ранее, 2 ноября, она уже заявляла, что украинская сторона более года не дает согласия на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й отдельных бригад. Тогда она написала, что из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих Украина готова забрать только 279.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинила Украину в саботаже обменного процесса. Она также заявила, что Украина согласилась забрать лишь 279 военнопленных. После этого господин Лубинец заявил, что запросил списки военнопленных, которых Россия готова обменять в срочном порядке.