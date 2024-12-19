Путин призвал строже наказывать пособников телефонных мошенников

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» выступил за ужесточение ответственности тех, кто помогает телефонным мошенникам: например, открывает на себя банковские карты, через которые переводятся украденные деньги. По его словам, «объемы жульничества» в этой сфере зашкаливают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Есть предложение усилить не только контроль, но и ответственность людей, которые на самом деле являются соучастниками этих преступлений. Формально, они ничего не делают. Но они понимают, для чего открывается карта на их имя. Есть предложение и уголовную ответственность за такую деятельность определить»,— сказал президент в ходе «Итогов года».

Он отметил, что такое решение еще не принято, но обсуждения в этом ключе нужно вести. На вопрос о том, если у него знакомые, ставшие жертвами телефонных мошенников, президент ответил отрицательно. «Нет, таких знакомых у меня нет. Но есть те, которые сообщали, что им звонят, звонили. Но как только они слышат незнакомый голос и слышат какие-то предложения с какими-то действиями, они сразу кладут трубку»,— сказал Владимир Путин. Он призвал всех россиян действовать таким же образом.

По данным ВЦИОМа на конец 2023 года, 67% опрошенных россиян получали звонки от телефонных мошенников. В 2022 году о таком опыте сообщали 63% опрошенных, в 2021 году — 57%. По данным Центробанка, за период со II квартала 2023 года по I квартал 2024 года мошенники в среднем звонили с телефонных номеров 8-800 больше 1,1 тыс. раз., с мобильных телефонов — более 117 тыс. раз. Во II квартале 2024 года — 581 и 49 тыс. раз соответственно.

Подробнее о мошенничестве — в материале «Ъ» «Российских пенсионеров обманывали как немецких».