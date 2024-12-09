Российских пенсионеров обманывали как немецких

Как выяснил “Ъ”, разоблачение ФСБ и МВД международной сети call-центров, действовавших под вывеской Milton Group и похитившей у граждан как минимум 50 стран миллионы долларов и евро, началось с расследования анонимных сообщений о готовящихся в России терактах. По обвинению именно в этом преступлении был задержан гендиректор московского филиала Milton Group Якоб Кесельман. От него ниточки потянулись к остальным организаторам ОПС, включая объявленных в розыск гражданина Израиля и Грузии Давида Тодву и его делового партнера, проживающего в Лондоне экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили правоохранители считают организатором мошеннической схемы

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP Экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили правоохранители считают организатором мошеннической схемы

Фото: Anne-Christine Poujoulat / AFP

По данным “Ъ”, 5 декабря 2023 года следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по факту двух заведомо ложных сообщений об актах терроризма (ч. 3 ст. 207 УК РФ). По данным спецслужбы, анонимные звонки о готовящихся терактах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода были сделаны по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к распространению этой информации причастен основатель Milton Group (позиционирует себя как инвестиционная компания) гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва и гендиректор ее московского офиса гражданин Украины и Израиля Якоб Кесельман. Задержать сотрудникам ФСБ удалось только последнего. Он, по данным “Ъ”, и дал следствию весь расклад о том, чем, помимо звонков по заданию СБУ, занимается его команда.

По словам арестованного Кесельмана, Milton Group была основана в Израиле в 2017 году, а после того как ее деятельность там запретили, переехала в Киев, где разместилась в ТЦ «Мандарин Плаза» на Крещатике. Одновременно с этим ее филиалы появились в Грузии, Албании, на Кипре и в России. Главным видом деятельности Milton Group было выманивание денег и криптовалюты у европейских пенсионеров под видом баснословно выгодного инвестирования в различные проекты. Действовали мошенники от имени как выдуманных организаций, так и прикрываясь известными на финансовом рынке брендами. Прибыль же доверчивые вкладчики получали только в виде фальсифицированных данных, которые им присылали аферисты. Желающих получить дивиденды мошенники «кидали» повторно, предлагая заплатить комиссионные и налог в несколько тысяч долларов или евро, на что многие – будучи уверенными в том, что они миллионеры – соглашались.

Судя по отчетам руководства Milton Group, ежегодная прибыль компании составляла порядка $65 млн.

В России в 2023 году работали шесть call-центров Milton Group. В их штате были сотни операторов, которых набирали в основном из числа иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Все они отвечали за определенный регион мира в зависимости от знания того или иного языка.

По данным силовиков, управляющими в московских офисах были якобы некие Даниил Зайченко и Евгений Золотарев. 26 декабря 2023 года в отношении обоих было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Лефортовский суд Москвы, отправил их в СИЗО — так же, как и Якоба Кесельмана.

Как утверждают в ФСБ, всего от действий мошенников пострадало около 100 тыс. человек более чем из 50 стран, включая страны ЕС, Великобританию, Канаду, Бразилию, Индию и Японию.

По версии следствия, прибыль мошенники делили еще с одним организатором аферы — скрывающимся в Лондоне Давидом Кезерашвили, экс-министром обороны Грузии и бизнес-партнером Давида Тодвы. Его Лефортовский суд заочно для международного розыска арестовал 24 октября 2024 года по обвинению в особо крупном мошенничестве. У себя на родине господин Кезерашвили, руководивший военным ведомством в 2006–2008 годах во время президентства Михаила Саакашвили, является злейшим врагом грузинских властей. Он владеет оппозиционной телекомпанией и считается одним из организаторов нынешних протестов в Тбилиси. Несколько лет назад в Грузии Давида Кезерашвили, обладающего паспортом Кипра и видом на жительство в Великобритании, заочно приговорили к пяти годам за растрату. Речь шла о контракте с частной израильской компанией о подготовке грузинских военнослужащих, который министр обороны Кезерашвили заключил в январе 2008 года, выплатив аванс в размере €5 млн. В том же году якобы под давлением Москвы израильская сторона отказалась от исполнения контракта, но выплаченную сумму не вернула. В экстрадиции беглого экс-министра обороны европейские суды Генпрокуратуре Грузии отказали.

Но не так давно ситуация для господина Кезерашвили осложнилась из-за возбуждения прокуратурой Германии уголовного дела по фактам махинаций в отношении немецких пенсионеров, которым звонили мошенники из Грузии и Украины (теперь, как оказывается, еще и из России) и обманом заставляли их вкладывать значительные средства в несуществующие компании под высокие проценты.

Совместно со следственными органами Германии МВД Грузии за последние два года задержало около двадцати сотрудников call-центров, изъяв движимое и недвижимое имущество на миллионы долларов.

Выяснилось, что европейских пенсионеров удавалось обманывать, используя их персональных данные, в том числе о наличии средств на банковских счетах, которые мошенники, связанные с грузинскими call-центрами, сумели выкрасть из крупнейших банков США. Именно эта база данных якобы стала «золотой жилой» для аферистов и их call-центров в Грузии, на Украине, Албании и в России, поскольку пенсионеры думали, что им звонят не мошенники, а сотрудники Morgan Stanley и Chase Manhattan Bank.

Отметим также, что в России после проведенных недавно очередных оперативно-следственных мероприятий, включая обыски в московских call-центрах Milton Group, следствие объединило дела в отношении всех фигурантов в одно производство, инкриминировав им еще и организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ).

Олег Рубникович; Георгий Двали, Тбилиси