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Коммерсантъ FM
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Путин: жителей Средней Азии надо заранее готовить для работы в России

Президент Владимир Путин назвал «очень чувствительным и острым вопрос миграции». Он отметил, что в России не хватает рабочих рук — счет пустых вакансий идет уже на сотни тысяч. Чтобы сокращать число мигрантов, нужно повышать производительность труда и сосредотачиваться на высокотехнологических сферах. Также необходимо работать со странами, из которых едут мигранты, считает президент.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Необходимо ужесточать требования к мигрантам, чтобы те уважали страну, в которой проживают»,— сказал Владимир Путин во время «Итогов года». Он отметил, что в Средней Азии, откуда в основном едут мигранты, необходимо открывать русские школы, учить культуре и языку.

Отдельное ведомство по мигрантам пока не нужно, считает глава государства. По его словам, «укреплять» работу по вопросам миграции нужно в рамках работы министерства внутренних дел. В нем нужно создать отдельный центр, куда можно делегировать представителей экономических ведомств, чтобы работа была комплексной. «А потом, по мере взросления центра, по мере получения нужных компетенций, можно создать отдельное ведомство»,— сказал президент.

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Он отметил, что приезжающие в Россию люди не должны быть «ущемлены», в том числе в вопросах здравоохранения и соцобеспечения. Местное население тоже не должно испытывать чувство дискомфорта, считает президент. По его словам, правительству следует работать в этом направлении по линиям правоохранительных органов и экономических ведомств.

Об ужесточении миграционной политики в России — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».

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Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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