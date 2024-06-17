Недалеко от «Биг Мака»

Обновление Всемирным банком оценок паритета покупательной способности (ППС) в рамках раунда 2021 года обеспечило РФ не только вхождение в четверку крупнейших экономик, ВВП по ППС на душу населения также вырос — с $31,4 тыс. до $38,9 тыс. Однозначных оценок не дают ни в ВБ, ни в Росстате, ссылаясь на влияние пандемии (она сильнее сказалась на экономиках Германии и Японии), но сопоставление расчета российского ВВП по ППС 2017 и 2021 годов также показывает растущее расхождение после 2020 года (пересчет по новому ППС дал больший объем российского ВВП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

ППС строится на простой концепции: товар или услуга с одинаковыми характеристиками в разных странах могут стоить по-разному (с учетом рыночных обменных курсов), но добавляют в ВВП одинаковую ценность. Для сопоставления без оглядки на разницу цен требуется корректировка курса — его расчет из соотношения цен одинаковых товаров в разных странах, это и есть ППС. Для России в 2021 году он составил 23,69 руб. за доллар (на такое количество рублей в России вы купите столько же товаров и услуг, как на доллар в США). При пересчете ВВП РФ по ППС получается $5,7 трлн, что и обеспечивает четвертую позицию (у Японии — $5,6 трлн, Германии — $5,2 трлн). Далее следуют Бразилия, Франция, Великобритания и Индонезия. В пересчете же по текущим валютным курсам Всемирный банк оценивал ВВП РФ в 2021 году в $1,836 млрд (это десятое место). Суммарный объем мирового ВВП по ППС составил $152,4 млрд (при пересчете по рыночным курсам — $97,15 трлн). На расчеты 2021 года могли повлиять и секторальные изменения — из разбивки по группам товаров видно, что самые низкие значения ППС в РФ в образовании, здравоохранении и связи, самые высокие — в масле, сахаре, напитках, одежде и обуви и автомобилях.

Самым забавным, впрочем, является то, что результаты столь сложного пересмотра (он проводится раз в четыре года неспроста) для России довольно точно соответствуют индексу «Биг Мака» (его рассчитывает Economist исходя из стоимости бургера в разных странах). Достаточно поделить цену бургера в РФ на стоимость бургера в США — получим 23,89 (на 2021 год). С учетом разницы с рыночным курсом рубль тогда был назван самой недооцененной валютой. С учетом ухода с российского рынка McDonald’s расчет можно провести исходя из стоимости аналогичного продукта: в ценах этого года соотношение составит почти 29 руб. за доллар — разница с рыночным курсом с 2021 года почти не изменилась. Однако выяснить, осталась ли цена булки с двумя котлетами столь же репрезентативной, как в 2021 году (или цены во «Вкусно — и точка» изменились иначе, чем по другим товарам), получится не ранее чем через четыре года — все это время Всемирный банк будет пересчитывать объемы ВВП по текущему ППС.