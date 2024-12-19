Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасли «Жилая недвижимость» и «Коммерческая недвижимость»

«Ъ-СПб» в ежегодном рейтинге лучших топ-менеджеров основных отраслей экономики публикует имена руководителей в ключевых сферах экономики города, признанных коллегами и конкурентами лучшими в своем деле.

Победителем номинации «Жилая недвижимость» стал председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев. Второе место респонденты отдали генеральному директору Element Development Виталию Коробову. Третье место заняли генеральный директор ГК «ТРЕСТ» Беслан Берсиров и президент группы RBI Эдуард Тиктинский.

Первое место в номинации «Коммерческая недвижимость» у председателя совета директоров ГК «Бестъ» Андрея Лушникова. Вторую строчку топа занял основатель и генеральный директор сети коворкингов «Практик» и OFIX Владимир Дорофеев. Третье место разделили между собой председатель правления «Охта Групп» Владимир Свиньин и учредитель АО «ФХК “Империя”» (управляет сетью бизнес-центров «Сенатор») Андрей Фоменко.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».