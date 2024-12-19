Жилая недвижимость

1. Максим Шубарев, председатель совета директоров холдинга Setl Group

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шубарев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Максим Шубарев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Виталий Коробов, генеральный директор Element Development

3. Беслан Берсиров, генеральный директор ГК «Трест»;

Эдуард Тиктинский, президент группы RBI

В голосовании также участвовали

Заур Агаронов, генеральный директор ООО «УК ФСК СЗ» (филиал федерального девелопера ГК «ФСК» в Санкт-Петербурге)

Андрей Биржин, основатель и президент девелоперской компании GloraX

Александр Брега, генеральный директор корпорации «Мегалит»

Михаил Бузулуцкий, президент АО «ГК "Эталон"» с апреля 2024 года

Станислав Данелян, генеральный директор ООО «Евроинвест Девелопмент»

Максим Жабин, заместитель генерального директора корпорации «Едино» («Ленрусстрой»)

Александр Завьялов, генеральный директор холдинга AAG

Людмила Коган, генеральный директор ЗАО «БФА-Девелопмент»

Николай Коробов, генеральный директор ИСГ «Мавис»

Александр Кравцов, совладелец компании Fizika Development

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»

Дмитрий Кутузов, генеральный директор ГК «ЛСР» с марта 2024 года

Арсений Лаптев, генеральный директор ГК «Арсенал»

Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест»

Сергей Мамошин, заместитель генерального директора по региональному девелопменту ГК «ПИК»

Михаил Медведев, генеральный директор группы «ЦДС»

Марк Окунь, генеральный директор ООО «Отделстрой»

Александр Прыгунков, управляющий партнер компании «Самолет Страна»

Александр Рогатых, президент группы «Аквилон»

Василий Селиванов, руководитель холдинга Legenda Intelligent Development

Аркадий Скоров, генеральный директор ООО «Дальпитерстрой»

Татьяна Сурвилло, генеральный директор ООО «Главстрой Санкт-Петербург» с апреля 2024 года

Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ

Дмитрий Ходкевич, генеральный директор и совладелец DVA Group

Владимир Шабанов, директор филиала по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ГК «А101» с апреля 2024 года

Максим Штерн, владелец ГК «ПСК»

Ню Ябинь, генеральный директор ЗАО «Балтийская жемчужина» с июля 2024 года

Сергей Ярошенко, генеральный директор УК «КВС»