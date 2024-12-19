Коммерческая недвижимость
1. Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «Бестъ»
Андрей Лушников
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Владимир Дорофеев, основатель и генеральный директор сети коворкингов «Практик» и OFIX
3. Владимир Свиньин, председатель правления «Охта Групп»;
Андрей Фоменко, учредитель АО «ФХК "Империя"» (управляет сетью бизнес-центров «Сенатор»)
В голосовании также участвовали
Дмитрий Абрамов, партнер, генеральный директор управляющей компании инвестиционного фонда Jensen Group
Анна Балагурова, генеральный директор АНО «Новая Голландия»
Ольга Бессарабова, генеральный директор компании ООО «К-Проджект» (квартал «Брусницын»)
Юрий Борисов, управляющий партнер «АйБи Групп»
Наталья Боровская, генеральный директор ТРК «Галерея» с апреля 2024 года
Анна Вааль, генеральный директор сети апарт-отелей YE’S
Дарья Ветрова, генеральный директор ООО «Стокманн СПб Центр» (ТЦ «Невский центр»)
Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»
Семен Голубев, бенефициар ООО «Степан Разин Девелопмент» (МФК «Степан Разин»)
Эдуард Горин, бенефициар общественно-делового пространства Seno
Елена Илюхина, генеральный директор ООО «ЦИСК»
Максим Левченко, управляющий партнер «Форт Групп»
Игорь Лейтис, президент управляющего холдинга «Адамант»
Станислав Михайлов, генеральный директор УК «Севкабель Порт»
Марина Павлюкевич, генеральный директор PLG
Заза Паксадзе, генеральный директор СК «Союз»
Анна Панова, генеральный директор АО «БТК Девелопмент»
Константин Сторожев, генеральный директор VALO Service
Евгений Шаталов, генеральный директор ООО «Тандем-Истейт» (Design District DAA)
Александр Шарапов, президент Becar Asset Management
Эзгюр Эйридже, член совета директоров компании Renaissance Development