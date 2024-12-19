Илон Маск: помощь Украине — одно из худших решений США

Американский предприниматель Илон Маск высказал сомнения в правильности решения администрации Белого дома предоставить Украине военную помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Benoit Tessier, Reuters Илон Маск

Фото: Benoit Tessier, Reuters

«Один из худших законопроектов в истории»,— написал бизнесмен на странице в соцсети X.

Ранее господин Маск отреагировал на предоставление Минфином США кредита Украине, который будет покрываться доходами от замороженных российских активов. Предприниматель назвал это «безумием».

Илон Маск, как ожидается, после инаугурации президента Дональда Трампа войдет в команду республиканца. Господин Трамп, по информации The New York Times, может попытаться разморозить российские активы. Этот шаг может быть направлен на пересмотр условий кредита.

О политике команды Дональда Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе».