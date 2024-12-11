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Коммерсантъ FM
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Маск назвал безумием выделение кредита Украине за счет доходов от активов России

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал предоставление Минфином США кредита Украине, который будет покрываться доходами от замороженных российских активов. По мнению предпринимателя, это безумие.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

Илон Маск

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия»,— написал господин Маск в соцсети X. Так он прокомментировал новость о выделении займа.

Министерство финансов США накануне, 10 декабря, объявило о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд. Заем выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине $50 млрд с покрытием доходами от российских замороженных активов.

Илон Маск, как ожидается, после инаугурации президента Дональда Трампа войдет в команду республиканца. Господин Трамп, по информации The New York Times, может попытаться разморозить российские активы. Этот шаг может быть направлен на пересмотр условий кредита.

Об отношениях Украины с командой Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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