Маск назвал безумием выделение кредита Украине за счет доходов от активов России

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал предоставление Минфином США кредита Украине, который будет покрываться доходами от замороженных российских активов. По мнению предпринимателя, это безумие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters Илон Маск

Фото: David Swanson / File Photo / Reuters

«Сколько мы уже им отправили? Это уже за гранью безумия»,— написал господин Маск в соцсети X. Так он прокомментировал новость о выделении займа.

Министерство финансов США накануне, 10 декабря, объявило о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд. Заем выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине $50 млрд с покрытием доходами от российских замороженных активов.

Илон Маск, как ожидается, после инаугурации президента Дональда Трампа войдет в команду республиканца. Господин Трамп, по информации The New York Times, может попытаться разморозить российские активы. Этот шаг может быть направлен на пересмотр условий кредита.

Об отношениях Украины с командой Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Язык от Киева уведет».