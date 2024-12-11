NYT: Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы России

Объемы американской помощи Украине могут сократиться после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года, пишет газета The New York Times. Издание также полагает, что будущий президент США может рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций, из-за которых заморожены активы Центробанка. Этот шаг может быть направлен на пересмотр условий кредита, выделенного Украине администрацией президента США Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Накануне, 10 декабря, Минфин США объявил о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. The New York Times отмечает, что инициатива господина Трампа о разморозке российских активов может не найти поддержки среди республиканцев. Также вероятный шаг избранного президента США не повлияет на европейскую часть одобренного кредита в $20 млрд. Ожидается, что средства Украине будут переведены двумя траншами до конца 2025 года.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что при его администрации США, скорее всего, сократят объем помощи, передаваемой Украине. По словам избранного президента, он приложит все усилия для разрешения российско-украинского конфликта.

После начала боевых действий на Украине Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. В США находится около $5–6 млрд, в Европе хранится $210 млрд. В 2022 году международный депозитарий Euroclear, в котором хранится большинство российских активов, заработал на них €0,8 млрд, в 2023 году — €4,4 млрд. По состоянию на конец сентября в депозитарии хранились российские активы на сумму €176 млрд. Доходы в январе—сентябре составили €5,15 млрд.

Подробнее об инициативе G7 — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».