МИД Турции назвал условие, при котором военной операции в Сирии не будет

Турция не планирует проводить военную операцию против курдских «Сил народной самообороны» (СНС), связанных с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК), если новые власти Сирии установят полный контроль над всей ее территорией, включая районы проживания курдов. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Он добавил, что у Анкары не будет причин сохранять военное присутствие в Сирии при устранении угроз, связанных с миграцией и терроризмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Reuters Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: Reuters

Господин Фидан подчеркнул, что расширение активности РПК на территории Сирии представляет серьезную угрозу для Турции. Это должно стать предметом пристального внимания со стороны новых властей в Дамаске, высказал мнение глава турецкого МИДа. «Я думаю, что теперь это в первую очередь их забота. Поэтому я считаю, что если... они займутся данным вопросом должным образом, то у нас не будет причин вмешиваться»,— отметил Хакан Фидан.

8 декабря к власти в Сирии пришла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад подал в отставку и уехал в Россию, где получил политическое убежище. 12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ). Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал произошедшее в Сирии «планом США и Израиля».

О последствиях смены власти — в материале «Ъ» «Сирия превращается в протекторат Турции».