Верховный лидер Ирана назвал события в Сирии планом США и Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что свержение сирийского правительства Башара Асада было спланировано США и Израилем, «есть свидетельства этому». Также к их «совместному плану» он считает причастным «еще одно соседствующее с Сирией государство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов. Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками были США и сионисты. Есть свидетельства этому»,— сказал Али Хаменеи, обращаясь к народу (цитата по IRNA).

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что коалиция исламистских группировок еще за полгода до наступления уведомляла о своем плане Турцию, поддерживающую некоторые антиправительственные формирования (включая «Сирийскую национальную армию»). По данным агентства, в ответ боевики получили «молчаливое согласие». Официально турецкий МИД отрицал причастность Анкары к наступлению или то, что она давала согласие на него.

Коалиция исламистских группировок начала наступление на подконтрольную правительству территорию 27 ноября. К 30 ноября боевики захватили Алеппо, а в начале декабря — Хаму и Хомс. 8 декабря исламисты зашли в Дамаск. К этому моменту президент Башар Асад, решивший покинуть пост, уехал из страны. Тем временем Израиль решил усилить военное присутствие в демилитаризованной приграничной зоне, чтобы «обеспечить национальную безопасность» от сирийских группировок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян