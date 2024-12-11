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Коммерсантъ FM
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Верховный лидер Ирана назвал события в Сирии планом США и Израиля

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что свержение сирийского правительства Башара Асада было спланировано США и Израилем, «есть свидетельства этому». Также к их «совместному плану» он считает причастным «еще одно соседствующее с Сирией государство».

Али Хаменеи

Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

«Не должно быть никаких сомнений в том, что то, что произошло в Сирии, является совместным планом американцев и сионистов. Да, одно соседнее с Сирией государство также сыграло свою роль и играет ее до сих пор. Но основными заговорщиками были США и сионисты. Есть свидетельства этому»,— сказал Али Хаменеи, обращаясь к народу (цитата по IRNA).

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что коалиция исламистских группировок еще за полгода до наступления уведомляла о своем плане Турцию, поддерживающую некоторые антиправительственные формирования (включая «Сирийскую национальную армию»). По данным агентства, в ответ боевики получили «молчаливое согласие». Официально турецкий МИД отрицал причастность Анкары к наступлению или то, что она давала согласие на него.

Коалиция исламистских группировок начала наступление на подконтрольную правительству территорию 27 ноября. К 30 ноября боевики захватили Алеппо, а в начале декабря — Хаму и Хомс. 8 декабря исламисты зашли в Дамаск. К этому моменту президент Башар Асад, решивший покинуть пост, уехал из страны. Тем временем Израиль решил усилить военное присутствие в демилитаризованной приграничной зоне, чтобы «обеспечить национальную безопасность» от сирийских группировок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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