По делу о происшествии в Мурманской области задержан машинист грузового поезда

Машинист грузового состава, врезавшегося в пассажирский поезд № 11 Мурманск — Петербург, задержан. Также в отделение доставлен его помощник, сообщает ТАСС.

Как рассказали информагентству в оперативных службах, задержанные, по предварительной информации, вышли из локомотива и оставили кабину без присмотра. В данный момент машинист поезда и его помощник находятся на освидетельствовании.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о случившемся. Одна из 14 пострадавших пассажиров скончалась в машине скорой помощи. Губернатор региона Андрей Чибис срочно вылетел в Мурманск.

Дарья Астанина