Чибис отчитался о ситуации в Мурманской области, глава региона прервал командировку
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался о ситуации на ж/д станции Княжая, где вечером 18 декабря столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Глава региона прервал свою командировку в Москве. Как написал господин Чибис в личном Telegram-канале, он срочно вылетает в Мурманск.
После случившегося была запущена горячая линия, получить информацию можно по номеру 122 (по вопросам об аварии — нажать «1»).
Эвакуация пострадавших продолжается, на месте работают бригады скорой. К месту происшествия летит вертолет территориального центра медицины катастроф.
«Также Карелия готова оказать всю необходимую помощь. В том числе на место аварии дополнительно направлены по три бригады скорой помощи Кемской и Беломорской ЦРБ»,— написал губернатор области.
По аварии работает оперативный штаб. В пресс-службе РЖД сообщили, что в ближайшее время поезд № 11 Мурманск – Петербург вновь отправится по маршруту, сопровождать его будут медики компании.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно последним данным, при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 14 человек. Трое из них — в тяжелом состоянии.