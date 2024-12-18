Чибис отчитался о ситуации в Мурманской области, глава региона прервал командировку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался о ситуации на ж/д станции Княжая, где вечером 18 декабря столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Глава региона прервал свою командировку в Москве. Как написал господин Чибис в личном Telegram-канале, он срочно вылетает в Мурманск.

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После случившегося была запущена горячая линия, получить информацию можно по номеру 122 (по вопросам об аварии — нажать «1»).

Эвакуация пострадавших продолжается, на месте работают бригады скорой. К месту происшествия летит вертолет территориального центра медицины катастроф.

«Также Карелия готова оказать всю необходимую помощь. В том числе на место аварии дополнительно направлены по три бригады скорой помощи Кемской и Беломорской ЦРБ»,— написал губернатор области.

По аварии работает оперативный штаб. В пресс-службе РЖД сообщили, что в ближайшее время поезд № 11 Мурманск – Петербург вновь отправится по маршруту, сопровождать его будут медики компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно последним данным, при столкновении поездов в Мурманской области пострадали 14 человек. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Дарья Астанина