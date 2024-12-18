РЖД: Скончалась одна из пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

Одна из пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Личность погибшей в данный момент устанавливается. В компании выразили соболезнования в связи с гибелью пассажира поезда.

«Родственникам погибшей компания выплатит 2 млн 200 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ"»,— написали в официальном Telegram-канале РЖД.

Также в компании сообщили, что всем пассажирам, госпитализированным после происшествия, будет выплачено по 1 млн рублей. Тем, кто обратился за медицинской помощью на месте, — по 500 тыс. рублей. Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты от АО «СОГАЗ».

«Всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 000 бонусных баллов. РЖД готовы предоставить возможность лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях за счет компании»,— сообщили в РЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что о ситуации в Мурманской области отчитался губернатор региона Андрей Чибис.

Дарья Астанина