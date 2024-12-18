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Коммерсантъ FM
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Робокурьерам выделили юрлицо

Как «Яндекс» развивает бизнес по беспилотной доставке

«Яндекс» (MOEX: YDEX) расширяет бизнес рободоставки на фоне роста зарплат у курьеров. Как следует из данных Единого госреестра, в середине декабря IT-гигант учредил отдельное юридическое лицо для подобных разработок. Как отмечают в пресс-службе компании, это поможет масштабировать бизнес, развивать дилерскую сеть и упростить взаимодействие с партнерами. В то же время средняя зарплата курьеров с начала года увеличилась на 15%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков кадровой отрасли. К декабрю она составила более 115 тыс. руб. в месяц.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Впрочем, решить проблему нехватки сотрудников «Яндексу» пока вряд ли по силам, считает аналитик компании Data Insight Сергей Семко: «В конце 2023 года говорили о кадровом голоде в доставке и на складах, о том, что это может стать сильнейшим стимулом для автоматизации и роботизации. Но в настоящий момент роверы "Яндекса" автоматизируют сегмент рынка доставки день-в-день, который сам по себе пока что почти у всех игроков является убыточном направлением. А автоматизировать убытки значит их умножать. Поэтому при сокращении стоимости изготовления этих роверов, при том, что будет создана дополнительная городская среда для такого рода доставки, при росте популярности и возможном увеличении стоимости доставки и осознанного потребления покупателей именно этой услуги возможен какой-то выход на положительную бизнес-модель. Скорее всего, существующая пока не подошла».

«Яндекс» увезет робокурьеров в Новый Уренгой

«Яндекс» увезет робокурьеров в Новый Уренгой

Сейчас робокурьеры «Яндекса» работают в нескольких районах Москвы, Ленинградской области и Сочи. Как в корпорации сообщали “Ъ”, в мае в эксплуатации было 130 машин и еще столько же в разработке. До конца года предприятие рассчитывало перейти на производство 100 штук в месяц. Помимо этого, для электронных доставщиков остается много технических ограничений, считает основатель компании Alternative Technology Future Эдгар Григорян: «Пока что роботы недостаточно качественно справляются с обходом препятствий. Они пересекают дорогу несколько минут.

Гораздо больше времени вы ожидаете доставку от робота, нежели от обычного курьера на велосипеде либо на мопеде. Доставки как раз роботами осуществляются в основном в странах, где климатические условия более стабильны, в частности, в ОАЭ.

Я не думаю, что в ближайшие пять-десять лет это суперперспективное направление, в которое стоит инвестировать огромные средства. Я считаю таковым все-таки доставку воздушным путем, дронами. В этой ситуации мы не создаем дополнительных усложнений для трафика. Но для этого необходимо выстроить специальные места рядом с новостройками, куда эти устройства могут садиться».

Курьеры начали новогодний спринт

Как отмечают в пресс-службе «Яндекса», к сентябрю роботы совершили 475 тыс. доставок. Ими пользуются более 500 магазинов и ресторанов, в том числе X5, «Азбука вкуса», «Вкусно — и точка» и «Шоколадница».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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