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В беспилотную зарю

«Яндекс» увезет робокурьеров в Новый Уренгой

«Яндекс» (MOEX: YDEX) в течение зимы будет тестировать роботов-доставщиков в Новом Уренгое, чтобы проверить улучшения проходимости по снегу. Это не первый случай, когда компания тестирует определенный сценарий работы роботов: так, в Красной Поляне до недавних пор отрабатывалась доставка заказов в отели. При этом роботы в Новом Уренгое не будут доставлять заказы, а полноценное расширение сервиса, по мнению экспертов, скорее затронет Санкт-Петербург и другие города-миллионники.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Яндекс» начал тестировать технологические улучшения своих роботов-доставщиков, рассчитанные на работу в зимних условиях, в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщили “Ъ” в компании. Город для тестирования был выбран по своим погодным характеристикам, собранным «Яндекс Погодой»: количество снежных дней в году, глубина снега, время формирования снежного покрова и т. п. При этом доставлять заказы роботы не будут, уточняют в компании.

Цель испытаний для «Яндекса» — как минимум вдвое уменьшить число застреваний в снегу и сократить количество ситуаций, где роботам может потребоваться помощь оператора.

В компании не раскрыли “Ъ” точное число таких инцидентов, но заявили, что «речь идет о нерегулярных случаях». Компания будет тестировать как программные улучшения (например, алгоритм определения пробуксовки), так и улучшения шин (разные варианты резины, рисунка протектора). Тест продлится весь сезон, а решения на его основании будут приниматься по его окончании.

Роботы используются для доставки еды и товаров из «Пятерочки» и «Перекрестка» (входят в X5 Group), «Азбуки вкуса», «Шоколадницы» и т. п. — всего более 500 магазинов и ресторанов. Сейчас «Яндекс» использует роботов для доставки заказов в отдельных районах Москвы, в Мурино Ленинградской области и в Иннополисе в Татарстане. В Казани робот-доставщик компании находится в аренде у местного застройщика «Камастройинвест» и доставляет заказы в его отдельном жилом комплексе. «Яндекс» также тестировал доставку роботами на курорте Красная Поляна. Тест начался в июне 2023 года и, как уточнили “Ъ” в компании, завершился летом 2024 года: «В Красной Поляне мы изучали сценарий заказа в отели».

Говоря о существующем опыте зимней эксплуатации роботов, представитель «Яндекса» сказал, что «в среднем время доставки зимой увеличивалось на пять-семь минут».

Для ресторанов, как сказал “Ъ” гендиректор сети Gagawa Ленар Кутлин, допустимо отклонение в диапазоне 10 минут от стандартного срока доставки в 30 минут: «Время доставки роботами, если сравнивать с курьерами, скорее сократится в том случае, если они будут находиться на заданной точке и будут стабильно готовыми к приему заказа».

В действующих ПДД не урегулировано движение беспилотников и роботов-доставщиков

Компания будет решать, в каких городах запускать доставку роботами, исходя из экономической целесообразности, считает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов: «Если в Москве, Санкт-Петербурге, других миллионниках сформировался вакуум рабочей силы, то как раз в городах уровня Нового Уренгоя такого вакуума нет». Другой фактор, который будет влиять на развертывание,— способность «Яндекса» произвести достаточное количество доставщиков, добавил он. Ранее в «Яндексе» сообщали “Ъ”, что технически готовы наладить серийное их производство (см. “Ъ” от 20 мая). В компании уточнили, что, как и весной, к настоящему времени 130 роботов запущены в эксплуатацию, еще 130 находятся в сборке: «Цикл сборки рассчитан на их запуск в третьем-четвертом квартале года».

Юрий Литвиненко

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