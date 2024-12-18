Трудиться лучше не в СИЗО

Бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной, осужденной в прошлом году на шесть с половиной лет за мошенничество, все же удалось убедить суд отпустить ее на свободу. Недавно ей отказали в УДО, несмотря на ударный труд в хозотряде московского СИЗО,но теперь заменили неотбытую часть срока исправительными работами. Поскольку прокуратура не возражала против этого, уже через две недели Алла Лалетина окажется дома. Работать она будет в фирме, которая гарантировала ее трудоустройство, при этом часть ее зарплаты пойдет в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алле Лалетиной все же удалось убедить суд выпустить ее на свободу досрочно

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алле Лалетиной все же удалось убедить суд выпустить ее на свободу досрочно

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Люблинскому суду столицы за последнее время пришлось рассматривать ходатайства Аллы Лалетиной дважды. Напомним, Алла Лалетина в ноябре прошлого года по приговору Хамовнического суда столицы получила восемь лет лишения свободы за получение взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму почти 67 млн руб. Также ей был назначен штраф в двукратном размере взятки — около 133 млн руб.

Следствием и судом было установлено, что Алла Лалетина в период с февраля 2018 по апрель 2019 года регулярно получала деньги от занимавшего в то время должность директора оборонного Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ; производит головные части ракет «Искандер», а также реактивные снаряды к системам залпового огня) Рустама Исмайлова (он написал явку с повинной и был освобожден от уголовной ответственности).

По версии следствия, Алла Лалетина требовала от господина Исмайлова 6 млн руб. ежемесячно за общее покровительство, в том числе сохранение должности, а также финансирование обширной программы модернизации завода.

Кроме того, в разное время, согласно материалам дела, обвиняемая требовала выплату заработной платы двум ее водителям, передачу 3 млн руб. для приобретения персидского ковра, а также оплату соковыжималки Bork, покупку чемодана Louis Vuitton, оплату отдыха в Турции на общую сумму более 3 млн руб.

Впрочем, апелляционная инстанция Мосгорсуда, куда обратились осужденная и ее адвокат, приговор существенно изменила. Совершенное Аллой Лалетиной преступление было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а срок наказания был снижен до шести лет шести месяцев. Огромный «коррупционный» штраф также был заменен на вполне обычный для дел о мошенничестве — 900 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что директор по своим должностным полномочиям не могла выполнять данные главе НЗИВ в обмен на деньги обещания.

Недавно Алла Лалетина просила об условно-досрочном освобождении, но получила отказ. Освободиться Алла Лалетина с учетом времени, проведенного под арестом во время следствия и судебных разбирательств, должна была 6 мая 2026 года. Наказание экс-директор отбывает в женском СИЗО №6 в московских Печатниках, где работает в хозотряде.

Когда адвокаты осужденной просили об УДО, в ходатайстве они отмечали, что Алла Лалетина отбыла, как того требует закон, более половины срока наказания, в полном объеме уплатила назначенный судом штраф, имеет «устойчивые социальные связи со своими родственниками» и жилье в Москве, на иждивении у нее до ареста находились несовершеннолетний ребенок и мама-пенсионерка, страдающая рядом хронических заболеваний. Наконец, оказавшись на свободе, она тут же трудоустроится — суду представили гарантийное письмо гендиректора ООО «Иллика» (согласно открытым данным, фирма предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса).

Представитель СИЗО-6 в суде сообщила, что осужденная характеризуется администраций изолятора положительно, порядка не нарушает, действующих взысканий у нее нет, а поощрение уже есть.

Сотрудница ФСИН поддержала ходатайство об УДО. Единственный, кто выступил против,— представитель прокуратуры, и его мнение в итоге перевесило.

В своем решении суд отметил, что примерное поведение, положительное отношение к труду и соблюдение режима отбытия наказания являются не заслугой, а обязанностью осужденного (ст. 113 УИК РФ) и не могут расцениваться как достаточное доказательство исправления. Не свидетельствует об этом и уплата штрафа.

Суд также отметил, что «на данный момент поведение осужденной не имеет длинной положительной динамики, она отбыла недостаточный срок наказания в виде лишения свободы, так как фактически приступила к отбытию наказания в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по городу Москве только с 12 июля 2024 года... при этом суду не представлено убедительных доказательств того, что Лалетина А. А. имеет длительную установку на законопослушное поведение, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития... что Лалетина А. А. твердо встала на путь исправления».

Однако Алла Лалетина и ее защита не оставили надежды на благоприятное для осужденной развитие событий и еще раз обратились в суд с ходатайством, но на этот раз — о замене неотбытой части наказания исправительными работами.

Аргументы защиты в пользу Аллы Лалетиной, по данным «Ъ», в целом остались прежними. Но на этот раз против удовлетворения ходатайства не возражала и прокуратура. В итоге Люблинский суд прошение Аллы Лалетиной удовлетворил.

Поскольку опротестовывать судебное решение надзорное ведомство, видимо, не собирается (на это дается 15 дней), то уже вскоре Алла Лалетина окажется дома. Работать она будет в упомянутой компании ООО «Иллика». Часть ее дохода будет удерживаться в пользу государства.

«Я удовлетворена исходом процесса,— сказала “Ъ” адвокат Лариса Гусева, представляющая интересы Аллы Лалетиной.— Суд услышал наши аргументы. Какой процент дохода будет поступать в казну, точно станет ясно после получения текста судебного решения».

Александр Александров