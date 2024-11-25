Поощрения для УДО не хватило

В столице суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алле Лалетиной. Год назад она получила восемь лет за взятки, но позже апелляционная инстанция переквалифицировала преступление на мошенничество и снизила срок наказания на полтора года. Отбывая его, осужденная хорошо работает в хозотряде московского СИЗО и даже получает поощрения, но этого, решил суд, пока недостаточно, чтобы поверить, что Алла Лалетина твердо встала на путь исправления. Адвокат осужденной сказала “Ъ”, что возмущена судебным решением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не разрешил Алле Лалетиной освободиться досрочно

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Суд не разрешил Алле Лалетиной освободиться досрочно

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллы Лалетиной и ее защиты на решение Люблинского райсуда столицы. Тот ранее отказал экс-сотруднице госкорпорации в условно-досрочном освобождении (УДО).

Как рассказывал “Ъ”, Алла Лалетина в ноябре прошлого года по приговору Хамовнического суда столицы получила восемь лет лишения свободы за получение взяток в особо крупных размерах (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму почти 67 млн руб. Также ей был назначен штраф в двукратном размере взятки — около 133 млн руб.

По материалам дела, Алла Лалетина получала деньги в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года. Передавал их ей тогдашний директор Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ; производит головные части ракет «Искандер», а также реактивные снаряды к системам залпового огня) Рустам Исмайлов. При этом ему самому обвинение предъявлено не было, поскольку он дал признательные показания, которые были затем оформлены следствием как явка с повинной. Это обстоятельство, в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ (дача взятки), позволило господину Исмайлову уйти от уголовной ответственности.

По версии следствия, госпожа Лалетина требовала по 6 млн руб. ежемесячно, в ответ гендиректору предприятия было обещано общее покровительство, в том числе «способствование сохранению им должности», а также финансирование обширной программы модернизации НЗИВ. Кроме того, в разное время, согласно материалам дела, обвиняемая требовала выплату заработной платы двум ее водителям, передачу 3 млн руб. для приобретения персидского ковра, а также оплату соковыжималки Bork, покупку чемодана Louis Vuitton, оплату отдыха в Турции на общую сумму более 3 млн руб.

Защита осужденной приговор обжаловала в апелляционной инстанции, и в июле этого года Мосгорсуд его существенно изменил. Совершенное Аллой Лалетиной преступление было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а срок наказания был снижен до шести лет шести месяцев. Изменился и штраф — теперь он составил 900 тыс. руб. Суд пришел к выводу, что директор по своим должностным полномочиям не могла выполнять данные главе НЗИВ в обмен на деньги обещания. Отсчет исполнения наказания начался 1 июля (приговор вступил в законную силу), а освободиться Алла Лалетина с учетом времени, проведенного под арестом во время следствия и судебных разбирательств, должна 6 мая 2026 года. Наказание экс-директор отбывает в женском СИЗО №6 в московских Печатниках, где работает в хозотряде.

Ходатайствуя об УДО подзащитной, адвокаты Аллы Лалетиной указывали, что она отбыла, как того требует закон, более половины срока наказания, в полном объеме уплатила назначенный судом штраф, имеет «устойчивые социальные связи со своими родственниками» и жилье в Москве, на иждивении у нее до ареста находились несовершеннолетний ребенок и мама-пенсионерка, страдающая рядом хронических заболеваний. Наконец, в случае удовлетворения ходатайства она тут же трудоустроится — суду представили гарантийное письмо гендиректора ООО «Иллика» (согласно открытым данным, предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса).

На заседании защита также попросила приобщить к материалам многочисленные копии дипломов, положительных характеристик, благодарностей и документов о награждении Лалетиной госнаградами.

Выступила в суде и представитель СИЗО-6. Она сообщила, что осужденная характеризуется администраций изолятора положительно, порядка не нарушает, действующих взысканий у нее нет, а поощрение уже есть. Сотрудница ФСИН поддержала ходатайство об УДО.

Единственный, кто выступил против,— представитель прокуратуры, и его мнение в итоге перевесило.

В своем решении суд отметил, что примерное поведение, положительное отношение к труду и соблюдение режима отбытия наказания являются не заслугой, а обязанностью осужденного (ст. 113 УИК РФ) и не могут расцениваться как достаточное доказательство исправления. Не свидетельствует об этом и уплата штрафа, остальные же представленные защитой данные были учтены Хамовническим судом и Мосгорсудом при вынесении приговора и его обжаловании.

Суд также отметил, что «на данный момент поведение осужденной не имеет длинной положительной динамики, она отбыла недостаточный срок наказания в виде лишения свободы, так как фактически приступила к отбытию наказанию в ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по городу Москве только с 12 июля 2024 года… при этом суду не представлено убедительных доказательств того, что Лалетина А. А. имеет длительную установку на законопослушное поведение, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития… что Лалетина А. А. твердо встала на путь исправления».

«Не могу себе представить, какие еще требуются аргументы для того, чтобы человека освободили условно-досрочно,— не скрывала в беседе с “Ъ” своего возмущения адвокат Лариса Гусева, представляющая интересы Аллы Лалетиной.— Мать, работает отлично, имеет поощрения, замечаний не имеет, штраф уплатила. Считаем решение суда несправедливым и незаконным».

Александр Александров