Директор расплатилась за отдых и ковер

Хамовнический суд столицы вынес приговор по уголовному делу бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Аллы Лалетиной. Она признана виновной в получении взяток на сумму почти 67 млн руб. По версии следствия, с которой согласился суд, сотрудница госкорпорации ежемесячно получала 6 млн руб. от руководства оборонного Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ); кроме этого, за счет предприятия ей были оплачены длительный отдых в Турции и различные товары. Согласно приговору, госпожа Лалетина получила восемь лет колонии, а также выплатит штраф, равный двукратному размеру полученных ей взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алле Лалетиной суд назначил не только внушительный срок, но и большой штраф

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алле Лалетиной суд назначил не только внушительный срок, но и большой штраф

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы почти полтора года рассматривал материалы этого дела. В итоге суд согласился с доводами обвинения, признав Аллу Лалетину виновной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), и приговорил ее к восьми годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 133 млн руб. Приговор бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха», надев черную медицинскую маску, выслушала молча, но было видно, что внушительный срок наказания стал для нее неожиданностью.

Стоит отметить, что защита Аллы Лалетиной настаивала на ее полном оправдании, а судебное решение оказалось лишь немногим мягче, чем требовало гособвинение. Выступая в прениях, его представитель просил приговорить подсудимую к десяти годам колонии общего режима, а также обязать ее выплатить штраф, равный трехкратной сумме взяток, которые ей инкриминировались, то есть более 200 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование обстоятельств получения взяток Аллой Лалетиной в то время, когда она занимала пост директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха», началось в мае 2021 года. Основанием стали оперативные материалы службы экономической безопасности ФСБ. Причем к моменту начала расследования госпожа Лалетина несколько месяцев уже находилась под домашним арестом в рамках уголовного дела, связанного с оформлением 14 «мертвых душ» на работу в московский офис Новосибирского завода искусственного волокна. Это же предприятие, производящее головные части ракет «Искандер», а также реактивные снаряды к системам залпового огня, фигурирует и во втором деле, по которому проходила госпожа Лалетина.

Сразу после предъявления обвинения в получении взяток фигурантке была изменена мера пресечения на содержание под стражей, и она из своего особняка в подмосковной Жуковке, где отбывала домашний арест, была отправлена в СИЗО. Мера пресечения с тех пор не менялась.

Согласно материалам дела, взятки госпожа Лалетина получала в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года. Деньги ей передавал, как следует из материалов расследования, тогдашний гендиректор НЗИВ Рустам Исмайлов.

При этом ему самому обвинение предъявлено не было, поскольку он дал признательные показания, которые были затем оформлены следствием как явка с повинной. Это обстоятельство в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ (дача взятки) позволило господину Исмайлову уйти от уголовной ответственности. Однако в мае нынешнего года Рустаму Исмайлову по другому уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), суд назначил два года колонии общего режима.

Как следует из материалов дела, впервые Алла Лалетина потребовала деньги от гендиректора НЗИВ в своем служебном кабинете спустя два месяца после того, как господин Исмайлов был назначен руководителем оборонного предприятия.

По версии следствия, госпожа Лалетина сразу назвала собеседнику сумму и график выплат: по 6 млн руб. ежемесячно.

В ответ гендиректору предприятия было обещано общее покровительство, в том числе «способствование сохранению им должности», а также финансирование обширной программы модернизации НЗИВ. Кроме того, в разное время, согласно материалам дела, обвиняемая требовала выплату заработной платы двум ее водителям по 60 тыс. руб. ежемесячно, а также «оказание иных услуг имущественного характера», в том числе передачу денежных средств в размере 3 млн руб. для приобретения персидского ковра, оплату соковыжималки Bork, покупку чемодана Louis Vuitton, оплату отдыха в Турции на общую сумму 3 189 061 руб. «Просьба Лалетиной перегнать автомобиль Lexus на территорию Итальянской республики, остров Сардиния, на время отдыха и обратно в Москву также была выполнена в счет ранее выдвинутых Измайлову требований»,— говорится в приговоре.

Защита осужденной осталась недовольна приговором и намерена его обжаловать.

Владислав Трифонов