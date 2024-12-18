АСВ хочет запустить выплаты страхового возмещения через СБП

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено запустить новый способ получения страхового возмещения — через Систему быстрых платежей (СБП), сообщил гендиректор АСВ Андрей Мельников. Сроки запуска он не назвал.

Он рассказал, что за 2024 год было пять страховых случаев с суммой выплат около 10 млрд руб. Сейчас АСВ страхует 71 трлн руб., размещенные в банковском секторе. Из них 52 трлн руб.— средства физлиц, почти 9,5 трлн руб.— юрлиц. Еще 6,5 трлн руб. размещены на эскроу-счетах под сделки с недвижимостью.

«Мы видим, что в этом году приток средств населения, и не только населения, наших уже застрахованных лиц мы оцениваем примерно 26–27%. Из них физические лица дадут прирост 24–25%»,— заявил господин Мельников на Банковской юридической конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Ожидается, что по итогам 2024 года чистая прибыль страховых компаний может обновить исторический рекорд, достигнув 340 млрд руб. Главный вклад в финансовый результат внесет профильная деятельность, а доходы от инвестиций отстают в темпах роста.

О ситуации на рынке страхования — в публикации «Ъ» «Жизнь взяли в долю».