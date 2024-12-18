Не мытьем, так катаньем

На открывающемся в четверг в Омске чемпионате России по фигурному катанию, бесспорно главном соревновании сезона для отечественных спортсменов, самым интригующим представляется мужской турнир. В дисциплине, которая после двух десятилетий простоя наконец переживает ренессанс, претендентов на золото оказалось сразу пять — всем им удавалось набрать по сумме двух программ более 300 баллов. Куда понятнее и проще расклад у спортивных пар — там очередную попытку превзойти действующих чемпионов страны Анастасию Мишину и Александра Галлямова предпримут чемпионы года предшествующего — Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Дикиджи, в арсенале которого есть все четверные прыжки, является одним из пяти претендентов на золото чемпионата России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владислав Дикиджи, в арсенале которого есть все четверные прыжки, является одним из пяти претендентов на золото чемпионата России

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Когда в 2022 году стало известно об отстранении российских фигуристов, казалось, что наименьший урон бан способен нанести отечественным мужчинам-одиночникам. Если в женском и парном жанрах россияне косили медали одну за другой, в танцах на льду — как минимум могли на них претендовать, то ситуация в мужском катании, где знаменитым Евгению Плющенко с Алексеем Ягудиным так за 20 лет и не нашлось достойной замены, уже много лет подряд казалась предельно безнадежной.

Тем более сенсационным выглядит то обстоятельство, что на текущем национальном чемпионате в Омске мужские состязания станут, пожалуй, самой любопытной, самой сочной частью соревновательной программы. Там реальных претендентов на золото как никогда много — сразу пять. Всем им, что немаловажно, удалось пробить отметку 300 баллов по сумме обеих программ. Для сравнения: за все время в международном «клубе 300» нашлось место только девяти фигуристам, среди которых олимпийские чемпионы Юдзуру Ханью и Нейтан Чен, а также действующий чемпион мира Илья Малинин.

Мизерным преимуществом на фоне соперников обладает разве что 20-летний Владислав Дикиджи. Он единственный среди всех мужчин-одиночников, у кого в загашнике две победы на этапах Гран-при России нынешнего года и, кстати, прошлого тоже.

Его вполне можно сравнить с его одногодкой, флагманом современного международного фигурного катания Ильей Малининым. Их объединяют не только успешные попытки акселя в четыре с половиной оборота (у Дикиджи, правда, только на тренировках) и не только амбициозные планы когда-нибудь исполнить пятерной прыжок. Как и Илья Малинин, Владислав Дикиджи — отличный «джампер», у которого в арсенале есть все квады. Кроме того, Дикиджи отличают невероятная стрессоустойчивость и стабильность.

Традиционная заявка Владислава Дикиджи выглядит так: два квада в короткой программе плюс четыре квада в произвольной. Сопоставимый по сложности набор еще у нескольких фигуристов — действующего чемпиона России Евгения Семененко, Глеба Лутфуллина, Петра Гуменника и Григория Федорова.

В борьбу запросто могут включиться еще двое юношей, которые на три сотни пока только нацеливаются. Первый — это воспрянувший после затянувшегося кризиса Марк Кондратюк, отличившийся в командном турнире на пекинской Олимпиаде 2022 года. В сентябре он смог собрать в произвольной программе экстремальный контент — пять квадов. Второй — дебютировавший на взрослом уровне лишь в нынешнем сезоне Николай Угожаев. Он победил на красноярском этапе с самобытными постановками — так, в произвольной программе он изображает модель под музыку из показа Yves Saint Laurent.

Не менее ожесточенная борьба завяжется в Омске между двумя спортивными парами, которые вот уже второй олимпийский цикл подряд являются друг для друга принципиальными соперниками. Речь идет об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове, а также об Александре Бойковой с Дмитрием Козловским.

Последние сменили тренерский штаб и, последовав примеру серебряных призеров пекинской Олимпиады Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, примкнули к группе Этери Тутберидзе. Это дало свои плоды. В настоящее время у дуэта однозначно самые интересные постановки — короткая программа по мотивам фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», а также «штучная» работа — произвольная с сюжетом про Еву и змея-искусителя. Тем не менее решить ключевую проблему Бойкова с Козловским так пока и не смогли: из раза в раз спортсмены не справляются с волнением, отчего допускают срывы на элементах.

Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, тренирующиеся под руководством Тамары Москвиной, столь же заметными постановками ответить соперникам не могут.

Спортсмены, которые, с одной стороны, пытаются экспериментировать с образами, с другой — из сезона в сезон демонстрируют бледные, похожие как две капли воды постановки. Их козырь — это стабильное и чистое исполнение, который, кстати, нередко работает. В настоящее время счет по очным встречам на главных стартах — 3:2 в пользу Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым.

Столь же мощной интриги оказался лишен женский турнир. Там одна, совершенно явная фаворитка — тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе 17-летняя Аделия Петросян. Вот уже второй год подряд — после того, как ее однокашницу Софью Акатьеву выбила из строя серия травм ноги,— Петросян остается единственной фигуристкой, способной штамповать элементы класса ультра-си. Годом ранее Петросян уже победила на национальном первенстве, оставив позади Софью Муравьеву, Анну Фролову и Алину Горбачеву. Помешать ей может разве что большая неудача — в противном случае соперницам противопоставить ей, похоже, абсолютно нечего.

Екатерина Ремизова