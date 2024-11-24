Триста — есть у фигуриста

Мужской турнир на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Санкт-Петербурге выиграл, пожалуй, самый стабильный на сегодняшний день российский фигурист Владислав Дикиджи. Он на большие плюсы исполнил четыре четверных прыжка и набрал в сумме 302,47 балла — это те показатели, с которыми Дикиджи сегодня легко мог бы претендовать на медали главных международных стартов. Еще одним сверхрезультатом отметились победители парного жанра Анастасия Мишина с Александром Галлямовым (239,05). Они не только отправили в нокаут своих заклятых соперников Александру Бойкову с Дмитрием Козловским (216,35), но и превзошли собственный мировой рекорд в произвольной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призеры пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025 в мужском одиночном катании: Дмитрий Алиев — второе место, Владислав Дикиджи — первое место, Глеб Лутфуллин — третье место ((слева направо)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Призеры пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025 в мужском одиночном катании: Дмитрий Алиев — второе место, Владислав Дикиджи — первое место, Глеб Лутфуллин — третье место ((слева направо)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Пятый, заключительный этап отечественной серии Гран-при по фигурному катанию заставил задуматься о том, насколько фигурное катание цикличный вид спорта. Сейчас очередь переживать ренессанс добралась до мужского одиночного катания — вида, который еще пять лет назад считался в стране наиболее отстающим и являлся фактически ахиллесовой пятой российской сборной.

В Санкт-Петербурге абсолютным хедлайнером стал Владислав Дикиджи.

Пока его принципиальные конкуренты — Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Глеб Луфтуллин — допускали одну осечку за другой, Дикиджи вновь сумел «заколотить» четыре четверных прыжка, в том числе два самых дорогих квада — лутц и флип, и в конце ударил невероятно сложным каскадом из тройного лутца и акселя в три с половиной оборота.

Владислав Дикиджи — единственный среди всех мужчин-одиночников, кому удалось выиграть оба своих этапа в нынешнем году и, кстати, в прошлом тоже. Его вполне можно сравнить с его одногодкой, флагманом современного международного фигурного катания Ильей Малининым. Их объединяют не только успешные попытки акселя в четыре с половиной оборота (у Дикиджи, правда, только на тренировках). Как и Илья Малинин, Владислав Дикиджи — отличный «джампер», у которого в арсенале есть все квады. Кроме того, Дикиджи отличают невероятная стрессоустойчивость и стабильность.

К сожалению, Дикиджи с Малининым роднят и их недостатки — у них обоих серьезно страдает вторая оценка. Ученик Олега Татаурова тоже тратит все свои ресурсы на прыжки, а потому у него не остается сил на связующие элементы и дорожки шагов. Пока хореография Дикиджи сводится к хаотичным махам руками, которые не всегда попадают в музыкальные акценты. Между тем в Санкт-Петербурге судьи наградили ученика Олега Татаурова чрезвычайно щедрыми оценками за компоненты в размере 90,58 балла — это больше, чем за произвольную программу набрал на последней своей Олимпиаде в Пекине легендарный японский катальщик Юдзуру Ханью (у него было 90,44).

В целом, хотя оценки часто и выглядят несколько завышенными, уровень российских фигуристов серьезно вырос.

За две программы Владислав Дикиджи набрал более 300 гроссмейстерских баллов — и это, между прочим, сенсацией назвать уже нельзя. Неделю назад на этапе в Москве эту отметку преодолели аж два российских фигуриста — действующий чемпион России Евгений Семененко (301,60) и Григорий Федоров (301,04), которые также исполнили по четыре квада. Почти столько же — 292,56 — набрал победитель красноярского этапа Николай Угожаев, который тоже включил в заявку и приземлил четыре четверных.

Пока мужской вид действительно находится на пике, все серьезнее выглядит просадка у женщин.

В Санкт-Петербурге с огромным отрывом в 20 баллов победила Алина Горбачева, выдавшая, пожалуй, лучшие в карьере прокаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призеры пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в женском одиночном катании: Вероника Яметова — второе место, Алина Горбачева — первое место, Софья Важнова — третье место (слева направо)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Призеры пятого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию в женском одиночном катании: Вероника Яметова — второе место, Алина Горбачева — первое место, Софья Важнова — третье место (слева направо)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

У 17-летней Горбачевой однозначно одна из самых ярких коротких программ в нынешнем сезоне, причем не только на российской арене, но и в мире. Она выбрала отнюдь не популярный, но очень подходящий ей женский образ главной злодейки франшизы про Гарри Поттера — Беллатрисы Лестрейндж.

В произвольной у Горбачевой другой козырь. Там она решила обойтись без экспериментов и предложила очередное прочтение истории возлюбленной Джеймса Бонда, но зато исполнила четверной сальхов — это единственная успешная попытка четверного прыжка на этапе у одиночниц. Таких за всю серию Гран-при было несколько — у учениц Этери Тутберидзе Аделии Петросян и Дарьи Садковой, с которыми Горбачева встретится только на декабрьском чемпионате России в Омске.

За несколько недель до чемпионата произошла схватка между двумя ключевыми российскими спортивными парами.

Надо сказать, что число участников в этой дисциплине за время отстранения серьезно уменьшилось — дуэтов меньше или ровно столько, сколько и комплектов разыгрываемых медалей.

Но качество ничуть не испортилось — даже, напротив, выросло. Ключевая схватка на пятом этапе произошла между парами, которые вот уже второй олимпийский цикл подряд являются друг для друга принципиальными соперниками. Речь идет о Анастасии Мишиной и Александре Галлямове, а также об Александре Бойковой с Дмитрием Козловским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призеры пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в парном катании: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — второе место, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — первое место, Ясмина Кадырова и Илья Миронов — третье место (слева направо)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Призеры пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию в парном катании: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — второе место, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — первое место, Ясмина Кадырова и Илья Миронов — третье место (слева направо)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Последние сменили тренерский штаб и, последовав примеру серебряных призеров пекинской Олимпиады Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, примкнули к группе Этери Тутберидзе. Это дало свои плоды. В настоящее время у дуэта однозначно самые интересные постановки — короткая программа по мотивам фильма Квентина Тарантино «Убить Билла», а также самобытная произвольная с сюжетом про Еву и змея-искусителя.

По результатам короткой программы Бойкова с Козловским лидировали — отрыв составлял порядка балла.

После нее партнер, крайне довольный собой, не смог воздержаться от укола в сторону заклятых противников: «Конкуренция растет, здесь уже целых три пары участвуют. Так что еще немножко, и будет риск остаться без пьедестала, кто-то останется без призовых. Я не про нас говорю, если что».

Однако в произвольной Бойкова с Козловским рассыпались.

Проблемы начались уже на первом элементе — параллельном каскаде, на выезде из которого партнера серьезно закрутило. Ошибки преследовали дуэт и дальше: выброс вышел неудачным, тодес получился лишь второуровневым. А кульминацией стала сорванная поддержка: Козловский не сумел выжать партнершу в воздух, из-за чего элемент был попросту обнулен.

Дуэту, который нарастил сложность и представил выбивающиеся из общего ряда постановки, по-прежнему не хватает только одного — стабильности. А это в настоящее время ключевое и, кажется, единственное преимущество их конкурентов — Мишиной с Галлямовым.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов напоминают отличников на школьной контрольной — они все элементы делают очень добросовестно, очень старательно.

Пусть их программы под попурри Майкла Джексона с королем поп-музыки ничего общего не имеют, пусть все их постановки мало чем отличаются друг от друга — спортсмены из раза в раз делают все прыжки, поддержки и выбросы чистенько, на отлично.

И, похоже, эта стратегия продолжает работать. В настоящее время счет по очным встречам на главных стартах — 3:2 в пользу Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым.

Екатерина Ремизова