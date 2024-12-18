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В Сочи затопило жилой дом

В Сочи затопило жилой дом на улице Банановая. Специалисты работают над устранением последствий неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба «Служба спасения города Сочи» в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи»

Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи»

Ночью 17 декабря спасатели провели мониторинг реки Херота в Адлерском районе, где уровень воды значительно повысился. С помощью мотопомпы специалисты откачали воду из жилых помещений и коридоров дома на улице Банановая. Однако в некоторых случаях, когда глубина воды превышала возможности оборудования, спасатели оказывали помощь жителям вручную.

Также на курорте подтопило участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое. Автомобилисты не смогут проехать по этому участку, так как сотрудники ГАИ приняли решение о временном закрытии движения.

Работы по ликвидации последствий сильного дождя продолжаются. В Сочи выпало 42 мм дождя, что составляет более четверти месячной нормы. Красная Поляна столкнулась с сильным снегопадом, который парализовал движение транспорта. К утру интенсивность осадков начала снижаться, и синоптики заявляют, что пик непогоды в этом районе пройден.

«Ъ-Сочи» писал, что река Херота вышла из берегов, что привело к подтоплению нескольких дворов. В связи с опасным уровнем воды в реке 17 декабря провели оповещение населения.

Мария Удовик

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