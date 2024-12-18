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В Сочи затопило участок трассы А-147

В результате сильного дождя участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое подтопило, что привело к перекрытию движения. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

Фото: Telegram-канал sochitop1

Фото: Telegram-канал sochitop1

Ночью в Сочи вновь наблюдались неблагоприятные погодные условия, в результате которых участок трассы А-147 в Адлерском районе затопило. Автомобилисты не смогут проехать по этому участку, так как сотрудники ГИБДД приняли решение о временном закрытии движения.

В ночь на 17 декабря на территории Краснодарского края выпало значительное количество осадков, с максимальной интенсивностью в Туапсинском районе и Сочи. В частности, в Сочи зарегистрировали 45 мм осадков, в Адлере — 32 мм, а на Красной Поляне — 34 мм. В поселке Горный Туапсинского района зафиксировали 41 мм осадков, в самом Туапсе — 10 мм. Также наблюдались сильные порывы ветра, достигающие 27 м/с в Анапе и 24 м/с в Туапсинском районе.

На юго-западных притоках реки Кубань отметили подъемы уровней воды, однако опасных отметок не достигли. В связи с ухудшением погодных условий на территории Сочи и Сириуса продолжают действовать штормовые предупреждения. Синоптики прогнозируют на 18 декабря для Туапсе сильный тягун, а для Сочи и Сириуса — обильные дожди и возможные паводки. Пассажиров и водителей призывают соблюдать осторожность и следить за обновлениями о ситуации на дорогах.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте вышла из берегов река Херота. Оказались подтоплены несколько дворов.

Мария Удовик

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